فکت چک؛ اخباری که ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر- مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-ارتباط حزبالله با هسته امنیتی بازداشت شده به اتهام بیثباتسازی لبنان و سوریه
-مسدود شدن مرزهای زمینی ایران و عراق
-توزیع مرغهای فاسد منجمد در کشور
-توقف یکساله صدور مجوز صرافیها و فروش مجوز با قیمتهای نجومی
-صدور حکم اعدام احسان خدادادی از محکومان امنیتی
-توقیف داراییهای محسن قرایی فیلمساز
اخبار تکذیب شده ۱۲ شهریور ۱۴۰۵
نظر شما