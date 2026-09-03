فکت چک؛ اخباری که ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر- مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ارتباط حزب‌الله با هسته امنیتی بازداشت شده به اتهام بی‌ثبات‌سازی لبنان و سوریه

-مسدود شدن مرزهای زمینی ایران و عراق

-توزیع مرغ‌های فاسد منجمد در کشور

-توقف یک‌ساله صدور مجوز صرافی‌ها و فروش مجوز با قیمت‌های نجومی

-صدور حکم اعدام احسان خدادادی از محکومان امنیتی

-توقیف دارایی‌های محسن قرایی فیلمساز

اخبار تکذیب شده ۱۲ شهریور ۱۴۰۵