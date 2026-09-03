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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۰

۱۸۷ شب از مقاومت و ایستادگی و تجدید بیعت ساوجی‌ها با رهبر انقلاب گذشت

۱۸۷ شب از مقاومت و ایستادگی و تجدید بیعت ساوجی‌ها با رهبر انقلاب گذشت

ساوه- در این ویدئو مقاومت و ایستادگی ساوجی‌ها در شب ۱۸۷ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6936789

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