https://mehrnews.com/x3cY88 ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۰ کد مطلب 6936789 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۰ ۱۸۷ شب از مقاومت و ایستادگی و تجدید بیعت ساوجیها با رهبر انقلاب گذشت ساوه- در این ویدئو مقاومت و ایستادگی ساوجیها در شب ۱۸۷ را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6936789 کپی شد مطالب مرتبط حضور با شکوه مردم خمین در صد و هشتاد و ششمین شب حمایت از ولایت فقیه ۱۸۶ شب ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در تجدید بیعت با رهبری اقتدار و وحدت مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۸۸ رسید ۱۸۵ شب از اجتماع پرشور مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر انقلاب گذشت برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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