بیانیه اداره فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی درباره جشنواره مد و لباس

به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی آمده است:

در پی انتشار برخی تصاویر و مطالب در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی درباره نحوه برگزاری برنامه‌های مد و لباس در مجموعه فرهنگی و هنری عمارت نهضت، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، جهت تنویر افکار عمومی، رفع ابهامات و تبیین ابعاد موضوع، توضیحات زیر را اعلام می‌نماید:

۱. جشنواره مد و لباس در تاریخ ۹ شهریورماه برگزار شده است.

جشنواره مد و لباس مورد تأیید و دارای مجوز، در تاریخ ۹ شهریورماه با مجری‌گری مؤسسه فرهنگی و هنری همای سعادت برگزار شده است.

بر اساس بررسی‌های اولیه و مستندات موجود، برنامه رسمی جشنواره در زمان مقرر و با حضور عوامل و مسئولان ذی‌ربط برگزار شده و مطابق بررسی‌های انجام‌شده، ضوابط مربوط به حجاب، پوشش اجتماعی و شئونات اسلامی در جریان برگزاری جشنواره رعایت شده است.

بر این اساس، تصاویر و محتواهایی که مغایر با چارچوب‌های مذکور بوده و در فضای رسانه‌ای منتشر شده‌اند، بدون احراز دقیق زمان، مکان، موضوع و منشأ تولید آنها، قابل انتساب قطعی به جشنواره رسمی مورخ ۹ شهریورماه نیستند.

۲. رویداد مورخ ۱۰ شهریورماه، برنامه‌ای مستقل از جشنواره بوده است.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مؤسسه فرهنگی و هنری همای سعادت در تاریخ ۱۰ شهریورماه نیز رویداد دیگری در حوزه مد و لباس برگزار کرده است.

این رویداد از حیث زمان برگزاری، فرآیند اجرایی و ماهیت برنامه، مستقل از جشنواره مورخ ۹ شهریورماه بوده و نباید بدون ارائه مستندات و احراز ارتباط، تصاویر و محتوای مربوط به این رویداد به جشنواره رسمی روز قبل منتسب شود.

از این رو، تعمیم تصاویر و فیلم‌های مربوط به رویداد مورخ ۱۰ شهریورماه به جشنواره مورخ ۹ شهریورماه، بدون احراز ارتباط و انتساب مستند، از منظر حرفه‌ای و رسانه‌ای صحیح نیست.

۳. موضوع در اداره‌کل در حال رسیدگی و بررسی تخصصی است.

با توجه به انتشار برخی تصاویر و مطالب و به منظور بررسی دقیق ابعاد موضوع، مؤسسه فرهنگی و هنری همای سعادت به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان احضار شده و توضیحات و مستندات مربوط به نحوه برگزاری برنامه‌ها از این مؤسسه مطالبه و در حال بررسی است.

این بررسی با هدف تفکیک دقیق برنامه‌های دارای مجوز از سایر برنامه‌ها، احراز حدود مسئولیت عوامل اجرایی، بررسی میزان انطباق اقدامات انجام‌شده با مفاد مجوز و همچنین تعیین هرگونه عدم انطباق احتمالی با ضوابط و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

اداره‌کل تأکید می‌کند تا زمان تکمیل فرآیند بررسی و احراز نهایی موضوع، از هرگونه قضاوت یا انتساب قطعی تخلف به اشخاص حقیقی یا حقوقی خودداری خواهد شد و نتیجه بررسی‌های تخصصی پس از جمع‌بندی، حسب مورد در چارچوب مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.

۴. مسئولیت اجرای برنامه بر عهده برگزارکننده است

اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ضمن تأکید مجدد بر ضرورت رعایت کامل قوانین و ضوابط فرهنگی، اجتماعی و اسلامی، تصریح می‌کند که صدور مجوز به منزله انتقال مسئولیت اجرای برنامه به دستگاه صادرکننده مجوز نیست.

مؤسسه فرهنگی و هنری همای سعادت به عنوان مجری و برگزارکننده، مسئول رعایت مفاد مجوز، مدیریت و کنترل عوامل اجرایی و جلوگیری از هرگونه اقدام خارج از چارچوب برنامه مصوب بوده و موظف است کلیه الزامات قانونی و محتوایی مرتبط با برنامه را رعایت نماید.

بدیهی است چنانچه در فرآیند بررسی تخصصی، هرگونه تخلف از مفاد مجوز یا ضوابط قانونی احراز شود، موضوع در چارچوب مقررات و از طریق مراجع ذی‌صلاح مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۵. اداره‌کل نسبت به رعایت قانون و شئونات فرهنگی اغماض نخواهد کرد

اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی ضمن حمایت از فعالیت‌های قانونی، حرفه‌ای و مسئولانه در حوزه فرهنگ و هنر، رعایت قانون، حفظ شئونات اسلامی و صیانت از فضای فرهنگی استان را از اصول قطعی خود می‌داند و در صورت احراز هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات اقدام خواهد کرد.

اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی تأکید می‌کند که جشنواره مد و لباس مورخ ۹ شهریورماه، برنامه رسمی دارای مجوز بوده و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در زمان برگزاری رسمی آن، ضوابط و شئونات موردنظر رعایت شده است.

همچنین رویداد مورخ ۱۰ شهریورماه برنامه‌ای مستقل از جشنواره مذکور بوده و موضوع نحوه برگزاری آن و میزان انطباق با ضوابط و مجوزهای مربوط، هم‌اکنون در اداره‌کل در حال بررسی تخصصی است.

در همین راستا، مؤسسه فرهنگی و هنری همای سعادت احضار شده و ضمن اخذ توضیحات، مستندات و فرآیند اجرایی برنامه‌ها در دست بررسی است. نتیجه نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها و احراز دقیق مسئولیت‌ها، مطابق قوانین و مقررات اتخاذ و اعلام خواهد شد.