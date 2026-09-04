حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن اصل‌نژادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حواشی اخیر پیرامون انتشار تصاویر مربوط به یک رویداد مد و فشن در تبریز اظهار کرد: انتشار این تصاویر پرسش‌هایی جدی درباره نحوه برگزاری، نوع پوشش و میزان رعایت ضوابط فرهنگی و قانونی ایجاد کرده است.

وی افزود: مسئله را نباید پیچیده کرد. هیچ‌کس با مد، طراحی لباس، هنر و فعالیت حرفه‌ای جوانان مخالف نیست. سؤال این است که وقتی یک برنامه رسمی در حوزه فرهنگ و هنر برگزار می‌شود، آیا ضوابط فرهنگی و قانونی کشور هم باید در آن رعایت شود یا نه؟

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر پاسخ «بله» است، پس این مطالبه کاملاً طبیعی است که چه کسی بر اجرای این ضوابط نظارت کرده است و اگر پاسخ «خیر» باشد، سؤال بزرگ‌تری مطرح می‌شود؛ پس اساساً فلسفه وجودی متولیان فرهنگی چیست؟

اصل‌نژادی تصریح کرد: قرار نیست هر اتفاقی که نام «فشن» یا «هنر» گرفت، از دایره نقد و نظارت فرهنگی خارج شود. همان‌طور که نمی‌توان به نام «فرهنگ» جلوی خلاقیت و هنر جوانان را گرفت، نمی‌توان هم به نام «هنر» قانون و شئونات فرهنگی جامعه را نادیده گرفت. این دو با هم قابل جمع‌اند.

وی گفت: اتفاقاً انتظار از دستگاه فرهنگی همین است که هنر را هدایت کند، نه اینکه در برابر آن منفعل شود.

تناقض میان سیاست فرهنگی و آنچه در میدان عمل دیده می‌شود

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به آنچه آن را یک تناقض قابل تأمل دانست، بیان کرد: از یک طرف، مسئولان فرهنگی استان درباره اهمیت هویت ایرانی و آذربایجانی، حفظ فرهنگ بومی، ترویج پوشش مناسب و مقابله با الگوهای ناسازگار با فرهنگ جامعه سخن می‌گویند و از طرف دیگر، تصاویری از یک رویداد رسمی منتشر می‌شود که درباره برخی پوشش‌ها و نحوه اجرای برنامه، سؤالات جدی ایجاد می‌کند.

وی افزود: اینجا دیگر مسئله صرفاً یک عکس یا یک لباس نیست؛ مسئله، اعتبار سیاست فرهنگی است.

اصل‌نژادی ادامه داد: وقتی برای مردم از فرهنگ و هویت سخن می‌گوییم، مردم حق دارند بپرسند این حرف‌ها در میدان عمل چگونه اجرا می‌شود؟ فرهنگ فقط سخنرانی و همایش نیست؛ فرهنگ، آن چیزی است که در عمل اجازه می‌دهیم به عنوان «امر عادی» در جامعه دیده شود.

تبریز می‌تواند الگوی ایرانی ـ اسلامی در صنعت مد باشد

وی با تأکید بر ظرفیت‌های تبریز در حوزه مد و لباس گفت: باید توجه داشت که تبریز ظرفیت خیلی بزرگ‌تری دارد. تبریز قرار نیست دنباله‌رو مدل‌های وارداتی باشد. این شهر می‌تواند یک الگوی ایرانی ـ اسلامی در صنعت مد و لباس ارائه کند؛ الگویی که هم زیبا باشد، هم حرفه‌ای، هم امروزی و هم متناسب با فرهنگ جامعه.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: ما طراح جوان داریم، هنرمند داریم، دانشگاه داریم، میراث فرهنگی غنی داریم، لباس‌های سنتی آذربایجان داریم، نقش و رنگ و هنر ایرانی داریم. پس چرا باید انتخاب ما فقط بین «سنت» و «مدرن بودن» باشد؟

وی افزود: چرا نتوانیم نشان بدهیم که می‌شود مدرن بود، بدون اینکه هویت را کنار گذاشت؛ می‌شود زیبا بود، بدون عبور از حیا؛ می‌شود جهانی فکر کرد، بدون اینکه معیارهای فرهنگی خودمان را فراموش کنیم.

مسئولان درباره نحوه نظارت بر رویداد فشن پاسخ بدهند

اصل‌نژادی با بیان اینکه مسئولان باید پاسخ بدهند، اظهار کرد: مطالبه ما روشن است و نیازی به جنجال ندارد. اگر تصاویر منتشرشده مربوط به بخش رسمی رویداد نیست، شفاف توضیح داده شود. اگر مربوط به برنامه است، توضیح داده شود که ضوابط پوشش چه بوده، نظارت چگونه انجام شده، چه نهادی مسئول تأیید برنامه بوده و اگر تخلفی صورت گرفته، چه اقدامی انجام شده است.

وی ادامه داد: اینها پرسش‌های سیاسی یا جناحی نیست. اینها حداقل سؤالاتی است که از متولی فرهنگ انتظار می‌رود. اگر همه‌چیز مطابق قانون و ضوابط بوده، اتفاقاً بهترین کار این است که مسئولان معیارها و ضوابط را برای افکار عمومی روشن کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تأکید کرد: یک نکته مهم‌تر را باید عرض کنم و آن اینکه جامعه از مسئول فرهنگی فقط «برخورد» نمی‌خواهد. سیاست فرهنگی باید پیش‌برنده باشد. یعنی اگر با یک نوع پوشش مسئله داریم، فقط نگوییم «این نباشد»؛ باید بتوانیم جایگزین جذاب، زیبا و قابل رقابت تولید کنیم.

وی گفت: اگر جوان امروز فشن می‌خواهد، باید فشن ایرانی داشته باشیم. اگر طراحی جدید می‌خواهد، باید طراحی جدید ایرانی داشته باشیم. اگر زیبایی می‌خواهد، باید نشان دهیم حیا و زیبایی دشمن یکدیگر نیستند. این همان جایی است که یک دستگاه فرهنگی قوی از یک دستگاه صرفاً ناظر و واکنشی جدا می‌شود.

توضیح مدیرکل پایان مسئولیت نیست

اصل‌نژادی خاطرنشان کرد: این نقد علیه یک طراح، یک هنرمند یا یک جوان نیست. نقد متوجه سیاست‌گذاری و نحوه مدیریت یک رویداد فرهنگی است. هنرمند باید فرصت داشته باشد. جوان باید میدان داشته باشد. صنعت مد باید رشد کند؛ اما همه اینها در یک چارچوب روشن؛ قانون، فرهنگ و هویت جامعه.

وی افزود: اگر قرار باشد هر بار که درباره رعایت این چارچوب سؤال می‌کنیم، متهم شویم که «با هنر مخالفیم»، دیگر امکان هیچ گفت‌وگوی سالم فرهنگی باقی نمی‌ماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: بنابراین سؤال را خیلی ساده مطرح می‌کنیم؛ در رویداد مد و فشن تبریز، ضوابط فرهنگی و قانونی کشور دقیقاً چگونه اجرا شد؟ اگر اجرا شده، برای مردم توضیح دهید. اگر اجرا نشده، مسئولیت بپذیرید و اصلاح کنید. اما سکوت، پاسخ مناسبی برای یک مطالبه فرهنگی نیست.

وی تصریح کرد: چون متولی فرهنگ نمی‌تواند فقط برای فرهنگ سخن بگوید؛ باید در صحنه فرهنگ هم پاسخ‌گو باشد.

اصل‌نژادی در ادامه با اشاره به توضیحات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی درباره حواشی این رویداد اظهار کرد: توضیح مدیرکل را می‌پذیریم؛ اما توضیح، پایان مسئولیت نیست. توضیح مدیرکل، پایان ماجرا نیست.

وی افزود: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در توضیح منتشرشده اعلام کرده که تصاویر و اتفاق مورد انتقاد، مربوط به روز بعد از مراسم افتتاحیه بوده است. این توضیح، اگر دقیق باشد، یک ابهام را روشن می‌کند؛ اما اصل مطالبه را منتفی نمی‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: چرا؟ چون مسئله این نیست که این اتفاق دقیقاً در روز افتتاحیه رخ داده یا روز بعد. مسئله این است که این رویداد تحت چه مجوز و نظارتی برگزار شده است؟ چه نهادی مسئول نظارت بر محتوای آن بوده؟ آیا برگزارکننده موظف به رعایت ضوابط فرهنگی و پوششی بوده یا خیر؟ و اگر موظف بوده، نظارت چگونه انجام شده است؟

وی گفت: اگر اتفاق مورد انتقاد خارج از برنامه رسمی و بدون اطلاع مسئولان رخ داده، این موضوع باید شفاف و مستند برای افکار عمومی توضیح داده شود. اما اگر این برنامه در چارچوب همان رویداد، با اطلاع یا هماهنگی برگزارکنندگان انجام شده، صرف اینکه «روز افتتاحیه نبوده» نمی‌تواند پاسخ کاملی برای افکار عمومی باشد.

اصل‌نژادی تصریح کرد: روز اول یا روز دوم، اصل مسئله را تغییر نمی‌دهد؛ مسئولیت نظارت بر یک رویداد فرهنگی همچنان باقی است.

وی افزود: البته باید انصاف را هم رعایت کرد. ما نباید بدون اطلاع از جزئیات، برای مسئولان قصد یا نیت تعیین کنیم. اما از طرف دیگر، نباید با یک توضیح اداری، پرسش فرهنگی جامعه را هم تمام‌شده تلقی کنیم.

مسئولیت دستگاه فرهنگی استان دقیقاً کجاست؟

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تأکید کرد: اتفاقاً اینجا جای یک پاسخ روشن وجود دارد؛ مرز مسئولیت دستگاه فرهنگی استان دقیقاً کجاست؟ اگر نظارت داشته‌اند، نتیجه نظارت چه بوده؟ اگر نظارت نداشته‌اند، چرا؟ اگر تخلفی خارج از چارچوب رخ داده، چه اقدامی انجام شده؟

وی افزود: و مهم‌تر از همه، برای اینکه چنین اتفاقی در برنامه‌های بعدی تکرار نشود، چه سازوکاری ایجاد شده است؟

اصل‌نژادی خاطرنشان کرد: ما دنبال مچ‌گیری از یک مدیر نیستیم. دنبال این هستیم که وقتی یک رویداد با عنوان فرهنگ، هنر و مد در یک استان برگزار می‌شود، مسئولیت فرهنگی هم به همان اندازه جدی گرفته شود.

وی در پایان گفت: توضیح لازم است؛ اما توضیح، جای مسئولیت را نمی‌گیرد. اگر اتفاقی خارج از چارچوب رخ داده، مسئولیت فقط این نیست که بگوییم «ما افتتاحش نکرده بودیم»؛ مسئولیت این است که بگوییم «چرا در مجموعه‌ای که زیر نظارت فرهنگی ماست، چنین اتفاقی رخ داد و برای جلوگیری از تکرارش چه کردیم؟»