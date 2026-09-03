میکائیل جمال‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت لباس در شکل‌گیری و حفظ هویت فرهنگی جوامع اظهار کرد: لباس از جمله عناصر مهم فرهنگ و هویت هر جامعه به شمار می‌رود و ملت‌ها در طول تاریخ، متناسب با فرهنگ، اقلیم و باورهای خود از پوشش‌های بومی و متنوعی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: لباس در بخش عمده‌ای از تاریخ، علاوه بر کارکرد ظاهری، نقش مهمی در حفظ عفت، حجاب و صیانت از ارزش‌های اجتماعی مردان و زنان داشته است.

عضو شورای فرهنگ عمومی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تحولات ایجادشده در حوزه پوشش در دوره پهلوی گفت: با روی کار آمدن سلسله پهلوی، موضوع لباس و پوشش در کشور ما به تدریج به یک مسئله و معضل اجتماعی و فرهنگی تبدیل شد و آثار این مسئله تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است.

جمال‌پور ادامه داد: نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود در حوزه پوشش، ریشه در الگوهای وارداتی دارد و با فرهنگ ملی، دینی و منطقه‌ای ایران همخوانی ندارد؛ چراکه در فرهنگ ایرانی و اسلامی، الگوهای ارزشمند و قابل توجهی برای پوشش وجود داشته است.

لباس آذربایجانی؛ بخشی از هویت فرهنگی منطقه

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی آذربایجان گفت: آذربایجان از نظر فرهنگی دارای داشته‌های ارزشمند و برجسته‌ای است که یکی از آنها لباس بومی مردان و زنان این منطقه است.

استاد دانشگاه افزود: پوشش سنتی آذربایجان از نظر زیبایی‌شناسی و همچنین کارکرد پوششی، ظرفیت بالایی دارد و می‌تواند به عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه مورد توجه قرار گیرد.

جمال‌پور با انتقاد از آنچه «غرب‌زدگی و غرب‌باوری» و فاصله گرفتن از هویت تاریخی عنوان کرد، گفت: متأسفانه فراموش کردن تاریخ و هویت پرافتخار آذربایجان موجب شده است در برخی موارد شاهد اتفاقاتی در استان و شهر تبریز باشیم که فاصله زیادی با فرهنگ و پیشینه این منطقه دارد.

نمایشگاه مد و لباس نباید با عفت عمومی منافات داشته باشد

وی در واکنش به حواشی ایجادشده پیرامون برگزاری یک رویداد مد و لباس در تبریز اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه لباس و مد و لباس فی‌نفسه امر مردود و ناپسندی نیست، اما شکل برگزاری، نوع ارائه پوشش و رخدادهایی که با حجاب، عفت عمومی و فرهنگ جامعه منافات داشته باشد، قابل قبول نیست.

عضو شورای فرهنگ عمومی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: لباس برای پوشش است، نه عریانی و باید کارکرد اصلی آن در چارچوب فرهنگ، هویت و ارزش‌های جامعه مورد توجه قرار گیرد.

جمال‌پور با اشاره به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور تصریح کرد: در شرایطی که کشور با انواع تهدیدهای دشمن مواجه است، نباید از تهدیدهای فرهنگی غفلت کرد؛ چراکه برخی رخدادهای فرهنگی نامتناسب می‌تواند مانند «بمب‌های فرهنگی» عمل کرده و به باورها، تاریخ و هویت جامعه آسیب وارد کند.

وی مسئولیت نهادهای فرهنگی و متولیان امر را در این زمینه سنگین دانست و گفت: قرارگاه‌های فرهنگی استان و شهر، مسئولان فرهنگی و همه دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ در این زمینه مسئولیت دارند و مرزداران هویت، تاریخ و فرهنگ آذربایجانی، ایرانی و اسلامی باید با حساسیت بیشتری نسبت به این مسائل عمل کنند.

ضرورت صیانت از هویت فرهنگی تبریز

استاد دانشگاه با بیان اینکه لباس با خانواده، تربیت، آرامش و هویت افراد پیوند مستقیم دارد، گفت: آحاد مردم و به‌ویژه مسئولان ذی‌ربط نباید اجازه دهند رویدادهایی با عنوان نمایشگاه مد و لباس، به بستری برای ترویج الگوهایی تبدیل شود که با فرهنگ و هویت شهر تبریز سازگاری ندارد.

جمال‌پور با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی تبریز افزود: تبریز همواره به عنوان شهری برخوردار از پیشینه‌ای غنی در حوزه غیرت، حریت و دیانت شناخته شده و حفظ این سرمایه فرهنگی نیازمند توجه جدی مسئولان و متولیان فرهنگی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز جامعه ایران توانسته است در برابر تهدیدها و فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی مقاومت کند، بخشی از این توانمندی به سرمایه‌های معنوی، ارزشی، تاریخی، عقلانی و دینی جامعه بازمی‌گردد.

عضو شورای فرهنگ عمومی آذربایجان‌شرقی در پایان تأکید کرد: نباید با دست خودمان این سرمایه‌های معنوی و فرهنگی را تضعیف یا خنثی کنیم و انتظار می‌رود مسئولان اجرایی، فرهنگی و علمی استان اجازه ندهند اتفاقاتی که با هویت فرهنگی جامعه و ارزش‌های مردم منافات دارد، در آذربایجان‌شرقی و به‌ویژه تبریز تکرار شود.