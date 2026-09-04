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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

ورزشکاران خراسان شمالی در بازی‌های جهانی عشایری دو مدال کسب کردند

ورزشکاران خراسان شمالی در بازی‌های جهانی عشایری دو مدال کسب کردند

بجنورد- ورزشکاران خراسان شمالی در ششمین دوره بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان موفق به کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی‌های جهانی روستایی و عشایری از ۹ تا ۱۶ شهریورماه در قرقیزستان برگزار شد و کاروان ایران با ۱۳۰ نفر در قالب ۲۳ رشته در این مسابقات حضور داشت.

در این رقابت‌ها، صادق آذرنگ، نماینده خراسان شمالی در رشته کوراش، پس از شکست حریفانی از قرقیزستان، روسیه، گرجستان و ترکمنستان، در فینال به مصاف حریف از ازبکستان رفت و با قبول شکست، به مدال برنز دست یافت و اولین مدال کاروان ایران را کسب کرد.

همچنین محسن میرزایی، دیگر ورزشکار استان در رشته مچ‌اندازی در سنگین‌وزن موفق به کسب مدال نقره شد.

کد مطلب 6936948

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