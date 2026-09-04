طلای ارزشمند مهدی پوررهنما ؛ همه بانوان حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت‌ها امروز جمعه ۱۳ شهریورماه در شهر موجو و با حضور ۱۱۹ تکواندوکار از ۲۷ کشور برگزار شد. در این رقابت ها تیم ملی ایران با ۹ پاراتکواندوکار شرکت کرده بود که توسط مهدی پوررهنما یک نشان طلا، امیر محمد حقیقت شناس و علیرضا بخت دو مدال برنز کسب کرد. یک عضو تیم مردان و هر پنج عضو تیم بانوان نیز حذف شدند.

پوررهنما در وزن ۸۰- کیلوگرم با پیروزی مقابل «دا سیلوا» از برزیل و «جئونگ» از کره جنوبی راهی مرحله نیمه نهایی شد و در ادامه هم علیرضا بخت دیگر نماینده کشورمان را شکست داد و به دیدار نهایی صعود کرد..

وی در مبارزه پایانی برابر «دامبایف» از قزاقستان در دو راند متوالی صاحب برتری شد و با کسب مدال طلا روی سکوی نخست ایستاد.

علیرضا بخت در همین وزن پیش از دیدار با رهنما یک دور استراحت کرد و سپس «کازیف» از قزاقستان را سکست داد و در نهایت هم با شکست مقابل هم تیمی خود برنز گرفت.

امیرمحمد حقیقت شناس در وزن ۷۰- کیلوگرم در اولین دیدار «نیکولیدزه» از گرجستان را شکست داد و سپس با پبروزی برابر «خلیلوف» از آذربایجان و شکست به «بوسولو» از ایتالیا برنز گرفت.

در بخش بانوان و در وزن ۵۲- کیلوگرم رزا ابراهیمی دور نخست «رستمووا» از ازبکستان را شکست داد و به «کاودار» از ترکیه باخت.

زهرا رحبمی در وزن ۵۷- کیلوگرم در اولین مبارزه «ناتا اوچی گاوا» از گرجستان را از پیش رو برداشت، سپس به «ساردوسو» از برزیل نتیجه را واگذار کرد. مریم عبدالله پور هم مقابل «داسمالووا» از قزاقستان پیروز و شد و به «لی یوجی» از چین باخت تا هر دو نماینده ایران در این وزن از جدول خارج شوند.

در وزن ۶۵- کیلوگرم پریماه تورانی ابتدا «یرسیسل» از ترکیه را از پیش رو برداشت، ولی در پیکار با «فوافان» از تایلند بازنده و حذف شد.

مرضیه تصراللهی هم در وزن ۶۵+ کیلوگرم ابتدا «ماچدو» از برزیل را شکست داد ولی در ادامه به «تروسدال» از انگلستان باخت و کنار رفت.

حامد حق شناس هم در وزن ۸۰+ کیلوگرم بعد از دور استراحت به روسیه باخت و حذف شد.

تیم ملی پاراتکواندو کشورمان با ۹ ورزشکار در این رقابت ها حضور داشت که مهدی پوررهنما طلا گرفت. علیرضا بخت و امیرمحمد حقیقت شناس به نشان برنز دست یافتند..پریماه تورانی، زهرا رحیمی، رزا ابراهیمی، مریم عبدالله پور،مرضیه نصراللهی و حامد حق شناس هم از دور مسابقات حذف شدند.

رقابت های گرندپری از سری مسابقات (G۶) است و به نفراتی که مدال طلا کسب می کنند ۶۰ امتیاز، مدال نقره ۳۶ امتیاز و نفرات سوم هم ۲۱.۶ امتیاز تعلق می گیرد