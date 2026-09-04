به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، بر اساس اعلام اسبقیان سرپرست کاروان رهبر شهید در قرقیزستان، ورزشکاران ایرانی که در این رقابتها موفق به کسب مدال طلا شوند، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد. همچنین برای مدالآوران نقره ۲۰۰ میلیون تومان و برای کسبکنندگان مدال برنز ۱۰۰ میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است.
این افزایش پاداش با هدف حمایت و قدردانی از تلاش ورزشکاران کشور و ایجاد انگیزه بیشتر برای درخشش نمایندگان ایران در این رقابتها صورت گرفته است.
گفتنی است برگزارکنندگان مسابقات جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان نیز پاداش نقدی ویژهای را در پای سکو به مدالآوران و قهرمانان این رقابتها اهدا میکنند.
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