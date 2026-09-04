به گزارش خبرگزاری مهر، بهداد سلیمی درباره بازگشت احتمالی تالاخادزه گفت: من هم شنیده‌ام که دارد تمرین می‌کند و احتمالاً می‌خواهد برگردد، اما فکر نمی‌کنم سن و بدن دیگر مثل سابق جواب بدهد.

سرمربی تیم ملی درباره علی داوودی و علیرضا یوسفی نیز تأکید کرد: اگر خودشان را باور داشته باشند، می‌توانند طلای جهان را به دست بیاورند.

سلیمی همچنین با اشاره به معینی گفت: او را یک وزن بالا آورده‌ایم و مطمئن هستم که خیلی خوب می‌شود.

سرمربی تیم ملی درباره حضور تیم‌های جدید در لیگ برتر نیز گفت: امسال استقلال آمده و سال قبل هم سپاهان. حضور این تیم‌ها و جذب ملی‌پوشان خوب است و تنور لیگ را داغ می‌کند.

او در پایان با اشاره به شرایط مالی وزنه‌برداران افزود: ورزشکاران ما جزو ورزشکاران کم‌درآمد هستند و حضور این تیم‌ها برای بچه‌های ما خوب است.