به گزارش خبرنگار مهر، محمدشروین اسبقیان پس از پایان مجمع عمومی فدراسیون وزنهبرداری اظهار کرد: مجمع با ارائه گزارش رئیس فدراسیون، خزانهدار، بازرس و حسابرس برگزار شد و خوشبختانه هیچ ابهام و مشکلی، بهویژه در گزارش حسابرسی، وجود نداشت. از مجموعه فدراسیون وزنهبرداری بابت عملکردشان تشکر میکنم.
وی با اشاره به روند آمادهسازی تیمهای ملی برای بازیهای آسیایی ناگویا گفت: اردوهای تیمهای ملی در حال برگزاری است و وزنهبرداران با آمادگی مطلوب خود را برای این رقابتها آماده میکنند. از وزنهبرداری همواره انتظار افتخارآفرینی داریم، چرا که این رشته، هویتی، سنتی و پرافتخار برای ورزش ایران است.
اسبقیان افزود: حضور سجاد انوشیروانی بهعنوان رئیس فدراسیون، حسین رضازاده بهعنوان نایبرئیس و دیگر قهرمانان و چهرههای شاخص از جمله کوروش باقری و بهداد سلیمی، ظرفیت بزرگی را برای پیشرفت این رشته ایجاد کرده است.
معاون وزیر ورزش با تأکید بر اهمیت استعدادیابی تصریح کرد: پس از دورهای که پشتوانهسازی به شکل مطلوب انجام نشده بود، فدراسیون با مدیریت انوشیروانی موضوع استعدادیابی را در اولویت قرار داد و اکنون ثمره کار روی ردههای نوجوانان و جوانان در حال نمایان شدن است. مطمئن هستم وزنهبرداری ایران به روزهای پرافتخار گذشته بازخواهد گشت.
وی ادامه داد: با حمایت دولت و توجه ویژه وزیر ورزش به فدراسیونهای المپیکی، بهویژه تشکیل ستاد ورزشهای پایه، امسال استعدادیابی در ۱۰ رشته پرافتخار و مدالآور المپیکی دنبال میشود که وزنهبرداری نیز یکی از رشتههای مورد تأکید وزیر است.
اسبقیان درباره روند آمادهسازی کاروان ایران برای بازیهای آسیایی ناگویا گفت: جلسات تخصصی با فدراسیونها بهصورت مستمر برگزار میشود و تاکنون ۱۴۱ جلسه برگزار شده است. این جلسات عملیاتی و کاربردی بوده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است.
وی در پایان درباره اردوهای برونمرزی و آمادهسازی تیمهای ملی خاطرنشان کرد: هنوز تصمیمی مبنی بر مخالفت با اردوهای برونمرزی گرفته نشده و این موضوع باید در شورای برونمرزی بررسی شود. تأکید وزیر ورزش این است که در هر شرایطی اردوهای تیمهای ملی در نقاط امن کشور ادامه پیدا کند تا ورزش ایران با آمادگی کامل در بازیهای آسیایی و پاراآسیایی ناگویا حضور یابد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، درباره انتخابات فدراسیون ژیمناستیک اظهار کرد: ثبتنام نامزدهای انتخابات از ۲۷ تیرماه آغاز میشود و مسئولیت ثبتنام نیز بر عهده فدراسیون است. در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد و بهزودی روند ثبتنام آغاز و انتخابات برگزار خواهد شد تا وضعیت ژیمناستیک تعیین تکلیف شود.
وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره احتمال حضور خود در انتخابات این فدراسیون گفت: این سؤال منطقی نیست، چرا که همه میدانند سرپرستان حق حضور در انتخابات را ندارند. ضمن اینکه مسئولیت من به عنوان سرپرست موقت مورد تأیید فدراسیون جهانی و با هماهنگی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است.
اسبقیان با تأکید بر اینکه مدیریت ژیمناستیک باید به اهالی این رشته سپرده شود، افزود: اعتقاد ما این است که ورزش کشور زمانی موفق خواهد بود که به دست ورزشکاران، قهرمانان و افراد باتجربه همان رشته اداره شود، نه کسانی که صرفاً به ورزش چسبیدهاند.
وی ادامه داد: امروز خوشحالیم که در رشتههایی مانند وزنهبرداری، کشتی، تکواندو، بسکتبال و هندبال، قهرمانان و ملیپوشان سابق در رأس فدراسیونها قرار دارند و این همان مسیری است که باید ادامه پیدا کند.
معاون وزیر ورزش درباره اعزام کاروان ایران به بازیهای جهانی ورزشهای عشایری و روستایی نیز گفت: دستور وزیر ورزش این است که در هر شرایطی اعزام انجام شود؛ البته به صورت زمینی و با رعایت کامل مسائل امنیتی و سلامت ورزشکاران. اگر در مقطعی احساس کنیم شرایط برای اعزام ایمن نیست، تصمیمی عقلایی اتخاذ خواهد شد تا آسیبی متوجه ورزشکاران نشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اردوهای تیمهای ملی تا زمان برگزاری بازیهای ناگویا متوقف نخواهد شد و در استانهای امن ادامه پیدا میکند. همچنین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تمام تلاش خود را برای حضور مقتدرانه کاروان ایران در این بازیها به کار خواهند گرفت.
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