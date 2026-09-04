امیر ساعدی: پدافند هوایی در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم بیژن ساعدی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تبریک سالروز تشکیل نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دهم شهریورماه یادآور فرمان تاریخی رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۸۷ برای تشکیل قرارگاه پدافند هوایی در دو ماهیت قرارگاهی و نیرویی است؛ فرمانی که بر اساس درک عمیق و حکیمانه ایشان از تحولات عرصه جنگ‌های نوین صادر شد.

فرمانده سابق دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) ادامه داد: بررسی جنگ‌های مختلف در منطقه و جهان نشان می‌دهد قدرت‌های متجاوز در مراحل اولیه جنگ، برای جمع‌آوری اطلاعات، آسیب‌رسانی و بمباران زیرساخت‌های دفاعی، سیاسی و فرماندهی و همچنین فراهم کردن زمینه برای مراحل بعدی، از قدرت هوافضایی خود استفاده می‌کنند.

پدافند هوایی؛ خط مقدم مقابله با تهدیدات

ساعدی با بیان اینکه هیچ کشوری بدون برخورداری از پدافند هوایی مقتدر نمی‌تواند بازدارندگی مؤثر ایجاد کند، گفت: کشوری که بخواهد توان مواجهه با تهدیدات قدرت‌های بزرگ را داشته باشد، نیازمند یک قدرت پدافند هوایی مقتدر در خط مقدم دفاعی است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل، رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها بر اهمیت و اولویت پدافند هوایی تأکید داشتند و در نهایت برای ایجاد شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل، تحقق وحدت فرماندهی، تمرکز تخصصی در حوزه پدافند هوایی، توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات و مدیریت بهینه منابع، فرمان تشکیل قرارگاه و نیروی پدافند هوایی صادر شد.

فرمانده سابق دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: معنای استقلال آن است که کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی آمادگی مواجهه با توطئه‌های استکبار جهانی را داشته باشد.

حرکت پدافند هوایی از بازسازی به تولید فناوری‌های پیشرفته

ساعدی با اشاره به پیشرفت‌های پدافند هوایی کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح، به‌ویژه پدافند هوایی، با تلاش و کوشش مجاهدانه و حرکت شتابان جوانان این مرز و بوم، بخش قابل توجهی از شکاف‌های فناوری و تجهیزاتی را با وجود تحریم‌ها و تهدیدها برطرف کرده‌اند.

وی افزود: در سال‌های اخیر، سربازان ملت ایران در نیروی پدافند هوایی از بازسازی و بهینه‌سازی تجهیزات آسیب‌دیده دوران دفاع مقدس و سامانه‌های قدیمی، به سمت تولید قطعات حساس و فناورانه، مهندسی معکوس سامانه‌های پیشرفته و طراحی و تولید سامانه‌های جدید و نوین حرکت کرده‌اند.

فرمانده سابق دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) گفت: امروز بخش مهمی از نیازهای دفاعی کشور با اتکا به دانش و توان داخلی تأمین می‌شود و مسیر خودکفایی با قدرت ادامه دارد؛ هرچند همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید فرموده‌اند، تا رسیدن به قله همچنان فاصله وجود دارد.

ارتش مکتبی؛ متکی بر ایمان و انگیزه الهی

ساعدی با بیان اینکه ارتش‌ها در جهان به دو دسته مادی و مکتبی تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: ارتش مادی عمدتاً متکی بر تجهیزات و مهارت است، اما در ارتش مکتبی، نگرش و انگیزه رزمنده فراتر از عوامل مادی بوده و رزمندگی به یک رسالت تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: رزمنده ارتش مکتبی علاوه بر ساخت درونی قدرت و ارتقای مستمر مهارت‌های خود، بر اساس ایمان و اعتقاد به خداوند متعال، برای دفاع از میهن، شرف و ناموس خود از همه هستی خویش می‌گذرد.

فرمانده سابق دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیروهایی مکتبی هستند که در مکتب الهی ائمه اطهار(ع) و به‌ویژه مکتب حضرت اباعبدالله الحسین(ع) پرورش یافته‌اند.

وی افزود: در این نگاه، شکست معنا ندارد و رزمنده برای انجام تکلیف الهی و دفاع از کشور آماده است؛ ایمان و روحیه شهادت‌طلبی نیز در مواقعی که ابزارهای مادی پاسخگو نیستند، به عنوان یکی از ارکان مقاومت و بازدارندگی عمل می‌کند.

دشمن به اهداف خود در جنگ‌های اخیر نرسید

ساعدی با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت: در جنگ‌های اخیر، دشمن تلاش کرد آسیب‌های قابل توجهی به کشور وارد کند و ملت ایران نیز شهدای بزرگواری را تقدیم نظام و انقلاب کرد، اما با حضور حماسی و عاشورایی مردم و رزمندگان اسلام در تمامی جبهه‌ها، دشمن به اهداف خود دست نیافت.

وی تصریح کرد: قدرت ایستادگی رزمندگان اسلام در میدان‌های اخیر، دشمنان را از ادامه جنگ در عرصه نظامی پشیمان کرد، اما دشمنی‌ها همچنان ادامه دارد و نباید تصور کرد جنگ به پایان رسیده است.

فرمانده سابق دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای فشار در سایر حوزه‌ها بیان کرد: دشمن تلاش می‌کند با تشدید فشارها در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و با کمترین هزینه، به اهداف خود دست پیدا کند؛ بنابراین باید هوشیار بود، مقاومت کرد و با انسجام و وحدت ملی از کشور و نظام دفاع کرد.

تجربه جنگ‌های اخیر زمینه‌ساز تحول در توان دفاعی کشور است

ساعدی با اشاره به نگاه امام خمینی(ره) به دوران دفاع مقدس به عنوان یک دانشگاه عظیم گفت: تجربه‌های به‌دست‌آمده از جنگ‌های اخیر نیز برای نیروهای مسلح بسیار ارزشمند است و استفاده از این تجارب، در کنار دانش و فناوری‌های بومی و زیرساخت‌های موجود، زمینه تحول و بازآرایی سریع قدرت دفاعی کشور را فراهم کرده است.

وی افزود: پدافند هوایی در جنگ‌های اخیر پویایی، تحرک و توان بازآرایی قدرت آتش خود را از دست نداد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تلفیق تجهیزات بومی، سامانه‌های نوین و ابتکاری را آماده و به‌کارگیری کرد.

فرمانده سابق دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) خاطرنشان کرد: این روند نشان داد که ظرفیت‌های علمی، فنی و عملیاتی نیروهای مسلح کشور در شرایط سخت نیز می‌تواند به سرعت خود را با نیازهای میدان تطبیق دهد.

ساعدی در پایان با تأکید بر آمادگی نیروهای پدافند هوایی گفت: ما رزمندگان اسلام در پدافند هوایی با رهبر معظم انقلاب و مردم عزیز و غیرتمند ایران اسلامی عهد می‌بندیم که همچنان جان خود را برای دفاع از این مرز و بوم در طبق اخلاص بگذاریم و در هر شرایط و با هر امکاناتی، از کشور حراست، حفاظت و صیانت کنیم.