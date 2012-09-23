50 اخطار پدافند هوایی ایران به هواپیماهای بیگانه همزمان با اجلاس عدم تعهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به تاریخچه تشکیل پدافند هوایی در ایران گفت: قبل از انقلاب با توجه به خرید تسلیحات پیشرفته هوایی از آمریکا کارکنان ارتش برای آموزش به کشور آمریکا اعزام می شدند لیکن هدف از این اعزام ها ارائه آموزش های کیفی به کارکنان نبوده و نتیجتا عمده امور تعمیراتی و نگهداری توسط مستشاران آمریکایی صورت می پذیرفت.

وی ادامه داد: شاه دست نشانده پیش از پیروزی انقلاب به عنوان ژاندارم منطقه عملا در خدمت اهداف آمریکا بود و از پدافند هوایی نیز برای دفاع از پایگاه های هوایی آمریکا استفاده می کرد.

اسماعیلی تصریح کرد: پس از انقلاب در طول هشت سال دفاع مقدس با بمباران مناطق مختلف توسط هواپیماهای عراقی پدافند هوایی با تعریف ماموریت جدید وارد عرصه دفاع مقدس شد و با ایثارگری آنان شاهد نقش موثرشان در هشت سال دفاع مقدس بودیم.

فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیا گفت: هواپیماهای عراقی در آغاز جنگ تحمیلی در حدود 350 فروند بود این آمار در اواخر جنگ علیرغم انهدام 135 فروند آنها نه تنها کاسته نشد بلکه تعداد آنها به سه برابر یعنی حدود 950 فروند افزایش یافت. این آمار حاکی از این حقیقت است که ایران در جنگ تحمیلی در مقابل بیش از 43 کشور حامی رژیم بعثی قرار داشته است و در نهایت پیروز این عرصه ملت ایران بوده اند.

اسماعیلی اظهار داشت: در دوران سازندگی تا سال 87 فرماندهی پدافند هوایی به عنوان یکی از فرماندهی های ارتش در راستای تقویت پدافند هوایی اقدامات شایسته ای از حیث دستیابی به خودکفایی انجام داد.

وی تاکید کرد: با تغییر ماهیت تهدیدات در سال 87 با ابلاغ فرمان حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا پدافند هوایی از نیروی هوایی ارتش منتزع شده و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا تحت تابعیت ارتش تشکیل شد.

فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیا با اشاره به فرمایشات رهبری در خصوص اهمیت پدافند هوایی به ذکر سخنانی از فرماندهی کل قوا در این رابطه پرداخت و گفت: رهبری تاکید داشتند که پدافند هوایی اولویت اول است اگر حادثه ای برای کشور پیش بیاید اولین مرکزی که باید فعالیت کند قرارگاه پدافند هوایی است در امور مربوط به پدافند هوایی صرفا از قرارگاه پدافند کسب تکلیف شود.

اسماعیلی در خصوص اهم اقدامات صورت گرفته در پدافند هوایی ارتش گفت: بر اساس ماموریت ابلاغی فرمانده معظم کل قوا فرماندهی پدافند هوایی ماموریت دارد دفاع مستمر ، موثر و پایدار از آسمان جمهوری اسلامی ایران را در برابر هر گونه تهدید در قالب شبکه یکپارچه و بهره گیری از تمامی ظرفیت های پدافند کشور با تاکید بر اصل پدافند زمین پایه ایجاد کند در همین راستا یگان های پدافند هوایی در سایت های هوایی مراکز پدافند زمین به هوا و سایر سایت ها به طور شبانه روزی در زمان صلح و جنگ آسمان کشور را با هوشیاری کامل رصد نموده و علیه هر گونه اقدام خصمانه دشمنان پاسخ می دهند.

فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در مورد اهم حوزه عملیات و تجهیزات این فرماندهی گفت: دهها مورد ماموریت غرورانگیز طرح ولایت جهت تامین پوشش هوافضایی مناطق مورد بازدید مقام معظم رهبری، انجام رزمایش های سراسری با مشارکت تمامی یگان های نیروهای مسلح و تجهیزات آفندی ارتش در گستره کل کشور، اجرای رزمایش های منطقه ای بر اساس سناریوهای واقعی پیش بینی شده به منظور ارتقای سطح رزمی کارکنان و تجهیزات پدافندی ، اجرای افتخارآمیز دستگیری ریگی ملعون سرکرده معدوم گروه های ضد انقلاب منطقه شرق کشور با هماهنگی نیروی هوایی ارتش، تامین پوشش هوافضای کشور در مراسم اعیاد و مراسم مهم کشور همانند 22 بهمن، روز قدس، هفته دفاع مقدس، تامین پوشش پدافندی میادین تست تجهیزات راهبردی کشور نظیر سکوی پرتاب ماهواره و موشک های بالستیک از این جمله است.

اسماعیلی با اشاره به تلاش پدافند هوایی برای تامین امنیت اجلاس عدم تعهد گفت: در زمان برگزاری غرورآفرین اجلاس سران غیرمتعهد پدافند هوایی تامین امنیت هوایی را برعهده داشت که در طول برگزاری اجلاس سران غیرمتعهد بیش از 50 مورد اخطار هوایی به هواپیماهای منطقه ای و فرامنطقه ای داشتیم که قصد نزدیکی به مرزهای جمهوری اسلامی ایران را داشتند.

فرمانده قرار گاه پدافند هوایی خاتم الانبیا خطاب به نمایندگان تصریح کرد: مجموعه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به خصوص شبکه پدافند هوایی به دلیل نیات خبیثانه استکبار جهانی و رفتارهای دوگانه ابرقدرت ها و اعمال تحریم علیه کشورمان ناگزیر به استقلال نظامی است و این استقلال تنها در سایه پشتیبانی و حمایت های مستمر نظام از نیروهای متخصص بومی و تقویت زیرساخت های دفاعی در راستای تحقق حداکثری فرماندهی معزز کل قوا به دست خواهد آمد.

اسماعیلی ادامه داد: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش به عنوان متولی اصلی دفاع از آسمان جمهوری اسلامی ایران با پراکندگی بیش از سه هزار نقطه در کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی تامین امنیت و به تعبیر رهبر انقلاب اولویت اول نیروهای مسلح و خط مقدم دفاع از کشور است.

وی اعلام آمادگی کرد به منظور تشریح تهدیدات هوافضای منطقه ای و غیرمنطقه ای در جلسات کمیسیون امنیت ملی حسب مورد حضور یابد.