به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبههای نماز جمعه دماوند با سفارش نمازگزاران به تقوا، اظهار کرد: انسان با تقوا برای انجام هر کار خیری پیشگام میشود و راستگویی، امانتداری و وفای به عهد از نشانههای تقواپیشگان است.
وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت هفته دولت، الزامات حرکت دولتمردان برای تحقق ایران قویتر را بیان کردند و لازم است مسئولان در مسیر خدمت به مردم با جدیت حرکت کنند.
امام جمعه دماوند با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: در وضعیت فعلی باید روحیه خود را تقویت و روحیه دشمن را تضعیف کنیم و در شرایط جنگی، روایت پیشرفتها، توانمندیها و قدرت کشور مورد توجه قرار گیرد.
فتاح دماوندی ادامه داد: اگر نقص و ضعفی در کشور وجود دارد، باید برای رفع آن برنامهریزی و اقدام شود، اما رسانهای کردن کمبودها و برجستهسازی ضعفها به نفع دشمن و به ضرر کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: کشور به کار، تلاش، پویایی و امید نیاز دارد و شرایط جنگی نباید موجب تعطیلی یا کاهش فعالیت مراکز آموزشی، پژوهشی و اقتصادی شود.
امام جمعه دماوند خاطرنشان کرد: بیتصمیمی، بیعملی، سستی در کارها و نیمهتعطیل کردن کشور خواسته دشمن است و دولت و ملت ایران نباید اجازه تحقق این هدف را بدهند.
فتاح دماوندی با اشاره به آغاز سال تحصیلی افزود: مدارس، دانشگاهها و حوزههای علمیه باید با قوت به فعالیت خود ادامه دهند و نباید شرایط جنگی موجب کمرونق شدن مراکز آموزشی و پژوهشی شود.
وی همچنین بر ضرورت تقویت اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: برای کاهش نرخ تورم و بیکاری راهی جز حمایت از سرمایهگذاران صنعتی و کشاورزی و پشتیبانی از تولید ایرانی نداریم.
امام جمعه دماوند با بیان اینکه مسئولان در همه سطوح باید برای حل مشکلات مردم تلاش کنند، اظهار کرد: مردم مطالبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی دارند و مسئولان باید از بیان این مطالبات استقبال کرده و برای رفع آنها اقدام کنند.
فتاح دماوندی همچنین حفظ انسجام اجتماعی را ضروری دانست و گفت: نباید با ایجاد دوگانههای کاذب میان مردم و اختلافافکنی، جامعه را دچار چنددستگی کرد؛ زیرا انسجام و اتحاد مردم از عوامل مهم قدرت کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب و عفاف گفت: مسئله حجاب باید با آگاهیبخشی، فرهنگسازی و رفتار محترمانه دنبال شود و تذکر نرم و همراه با احترام میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
امام جمعه دماوند در پایان با اشاره به تحولات منطقه و تقابل ایران با آمریکا و اسرائیل اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی مردم از امنیت و منافع کشور دفاع خواهند کرد و جنایتهای صورتگرفته علیه مردم ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
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