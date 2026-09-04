به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه دماوند با سفارش نمازگزاران به تقوا، اظهار کرد: انسان با تقوا برای انجام هر کار خیری پیشگام می‌شود و راستگویی، امانت‌داری و وفای به عهد از نشانه‌های تقواپیشگان است.

وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام خود به مناسبت هفته دولت، الزامات حرکت دولتمردان برای تحقق ایران قوی‌تر را بیان کردند و لازم است مسئولان در مسیر خدمت به مردم با جدیت حرکت کنند.

امام جمعه دماوند با اشاره به شرایط کشور تصریح کرد: در وضعیت فعلی باید روحیه خود را تقویت و روحیه دشمن را تضعیف کنیم و در شرایط جنگی، روایت پیشرفت‌ها، توانمندی‌ها و قدرت کشور مورد توجه قرار گیرد.

فتاح دماوندی ادامه داد: اگر نقص و ضعفی در کشور وجود دارد، باید برای رفع آن برنامه‌ریزی و اقدام شود، اما رسانه‌ای کردن کمبودها و برجسته‌سازی ضعف‌ها به نفع دشمن و به ضرر کشور است.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: کشور به کار، تلاش، پویایی و امید نیاز دارد و شرایط جنگی نباید موجب تعطیلی یا کاهش فعالیت مراکز آموزشی، پژوهشی و اقتصادی شود.

امام جمعه دماوند خاطرنشان کرد: بی‌تصمیمی، بی‌عملی، سستی در کارها و نیمه‌تعطیل کردن کشور خواسته دشمن است و دولت و ملت ایران نباید اجازه تحقق این هدف را بدهند.

فتاح دماوندی با اشاره به آغاز سال تحصیلی افزود: مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید با قوت به فعالیت خود ادامه دهند و نباید شرایط جنگی موجب کم‌رونق شدن مراکز آموزشی و پژوهشی شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: برای کاهش نرخ تورم و بیکاری راهی جز حمایت از سرمایه‌گذاران صنعتی و کشاورزی و پشتیبانی از تولید ایرانی نداریم.

امام جمعه دماوند با بیان اینکه مسئولان در همه سطوح باید برای حل مشکلات مردم تلاش کنند، اظهار کرد: مردم مطالبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی دارند و مسئولان باید از بیان این مطالبات استقبال کرده و برای رفع آنها اقدام کنند.

فتاح دماوندی همچنین حفظ انسجام اجتماعی را ضروری دانست و گفت: نباید با ایجاد دوگانه‌های کاذب میان مردم و اختلاف‌افکنی، جامعه را دچار چنددستگی کرد؛ زیرا انسجام و اتحاد مردم از عوامل مهم قدرت کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب و عفاف گفت: مسئله حجاب باید با آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی و رفتار محترمانه دنبال شود و تذکر نرم و همراه با احترام می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

امام جمعه دماوند در پایان با اشاره به تحولات منطقه و تقابل ایران با آمریکا و اسرائیل اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی مردم از امنیت و منافع کشور دفاع خواهند کرد و جنایت‌های صورت‌گرفته علیه مردم ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.