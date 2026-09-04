مسئولان کشور باید از موضع قدرت حرف بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی ظهر جمعه در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با دعوت همگان به تقوای الهی به تبیین ویژگیهای جریانات انحرافی در تاریخ و جوامع اسلامی پرداخت و اظهار کرد: داستان سامری در قرآن کریم تنها یک قصه تاریخی نیست بلکه بیانگر یک جریان مستمر فکری، سیاسی و اجتماعی است که در تمامی ادوار در جوامع بشری وجود دارد.
وی افزود: جریان انحراف با ابزارهایی نظیر تسخیر عقلانیت، گرفتن قدرت تفکر از جامعه و تولید شبهه به شکلی عمل میکند که هزینه انحراف جامعه را از خود مردم تامین کند و در واقع جریانی که میخواهد فرد را به انحراف بکشد هزینه این گمراهی را از جیب خود فرد میگیرد که این یکی از ویژگیهای جریان سامری است.
امامجمعه همدان با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) در خصوص تقسیمبندی امت اسلامی به سه گروه، خاطرنشان کرد: دسته نخست کسانی هستند که بر مدار حق حرکت میکنند و در برابر باطل میایستند و این افراد مانند طلای خالص در آتش فتنه و فشارها تنها خالصتر و مقاومتر میشوند و با وجود تحریمها و فشارها عقبنشینی نمیکنند.
وی ادامه داد: دسته دوم کسانی هستند که محور وجودیشان باطل است و در فضای رسانهای و تبلیغاتی همواره جذب باطل میشوند.
آیت الله شعبانی موثقی افزود: دسته سوم فرقه متزلزلی هستند که روشی شبیه به سامری دارند، این جریان با قدرت تبلیغاتی و رسانهای خود چنان شبههافکنی میکند که بدیهیات را برای مردم به موضوعی مبهم تبدیل کرده و تشخیص حق از باطل را دشوار میسازد همانگونه که سامری در زمان حضرت موسی (ع) توانست بنیاسرائیل را به پرستش گوساله سوق دهد.
وی تصریح کرد: در روایات ابوموسی اشعری به عنوان سردسته چنین جریانی معرفی شده است کسی که در حکومت امیرالمومنین (ع) حاکم کوفه بود اما عملکردش در میدان جنگ و در مواجهه با جریانات باطل به نفع دشمنان حق تمام میشد چرا که او علیرغم شناخت حق، آن را کتمان میکرد.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با تاکید بر اینکه امروز نیز باید جریانات انحرافی و کسانی که دانسته به آرمانهای انقلاب اسلامی آسیب میزنند را شناخت، بیان کرد: وظیفه ما در جامعه اسلامی افشای این جریانات و دوری جستن از کسانی است که با ایجاد نفاق و انحراف در آموزههای دینی به کشور و اسلام خیانت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: تنها راه نجات از این فتنهها و قدرت تشخیص درست جریانات «تقوا» است چراکه خداوند متعال به اهل تقوا «فرقان» یا همان قدرت تشخیص حق از باطل را عطا میکند تا در کوران حوادث فریب جریانات انحرافی را نخورند.
آیتالله حبیبالله شعبانیموثقی در خطبه دوم با تبیین سنت الهی در مواجهه با چالشها، اظهار کرد: قرآن کریم در آیات متعددی بر وقوع آزمایش و سختی برای جامعه ایمانی تاکید دارد.
وی افزود: امروز در مسیر مستقیم الهی هستیم پس به این دلیل است که مومنان و صادقین در طول تاریخ با وجود تمام زخمها، فتنهها و تحریمهای اقتصادی در مسیر حق ایستادگی کردهاند.
تقویت فرهنگ تابآوری و مقاومت در جامعه وظیفه همگان است
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه تحریمهای فلجکننده اقتصادی همواره در تمامی دورانها وجود داشته است، افزود: حتی در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز نگرانی از روزی و معیشت وجود داشت که خداوند در قرآن فرمودند اگر از فقر و معیشت میترسید، خداوند شما را از فضل خود بینیاز میکند، امروز نیز وظیفه همه ما از مردم گرفته تا مسئولان تقویت فرهنگ تابآوری و مقاومت در برابر برنامههای پیچیده قدرتهای جهانی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم در حفظ امنیت و اقتدار ملی پرداخت و گفت: حضور مقتدرانه مردم در میادین، مجاهدت در راه خدا و استمرار آن یکی از مولفههای اصلی ایجاد قدرت و امنیت برای کشور است و این تجمعات و حضور در میدان باید برای کور کردن چشم فتنهها و تثبیت پیروزیهای نهایی استمرار یابد.
آیت الله شعبانی همچنین با اشاره به تجمعات اخیر مردم همدان در حمایت از «زیست عفیفانه»، ضمن تشکر از همکاری شورای تامین و مسئولان، خاطرنشان کرد: این تجمعات برخلاف شعارهای دوقطبی تجمعی با کیفیت، وحدتبخش و مبتنی بر مطالبه منطقی برای صیانت از خانواده و ارزشهای اخلاقی بود.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها در سطح ملی بیان کرد: برخی از مسئولان گاهی با اظهارنظرهایی که دچار خطای شناختی است در نظام ارزشی جامعه اختلال ایجاد میکنند و مسئولان باید ارزشهایی نظیر حجاب، عفت، حیا و بنیان خانواده را به عنوان ارزشهای بنیادین معرفی کنند نه اینکه با نوعی بیتفاوتی یا تغییر در اولویتها به این ارزشها آسیب بزنند.
خطیب جمعه همدان در ادامه با اشاره به توصیفات رهبر معظم انقلاب درباره دولت، افزود: اگرچه هفته دولت با افتتاح پروژههای مختلف در استان همدان بهویژه در حوزههای انرژی و مسکن با رویکردی مثبت همراه بود اما تاکید میکنم که دولت باید مسئولیتپذیر باشد و وظیفه دولت تنها مطرح کردن مشکلات نیست بلکه یافتن راهکار و حل مسائل معیشتی مردم است.
وی با هشدار نسبت به نوع موضعگیریهای ملی، تصریح کرد: مسئولان باید مراقب روایتهای ضعف باشند و ما نباید به گونهای صحبت کنیم که به نفع دشمن باشد، حتی اگر کشور با مشکلات اقتصادی یا نظامی روبرو باشد باید از موضع قدرت سخن گفت همانگونه که رهبران بزرگ جهانی علیرغم تمام فشارهای موجود همواره با اقتدار و از جایگاه قدرت سخن میگویند تا جامعه را دچار ناامیدی نکنند.
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