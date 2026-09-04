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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

غلامی: افزایش بی‌دلیل قیمت خودرو ضربه به انسجام ملی است

غلامی: افزایش بی‌دلیل قیمت خودرو ضربه به انسجام ملی است

شیروان- امام جمعه شیروان با اشاره به افزایش قیمت خودروسازی گفت: خودروسازانی که بی‌دلیل قیمت خودرو را افزایش می‌دهند، به انسجام ملی ضربه می‌زنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان در مصلای امام خامنه‌ای، اظهار کرد: بیان ضعف و کمبودهای موجود در شرایطی که دشمن به دنبال تضعیف روحیه ملی است، نادرست است و باید مسئولان این ضعف‌ها را درون سیستم مدیریت کرده و حل کنند.

وی در ادامه افزود: رعایت وحدت و انسجام باید همواره در مرکز توجه مسئولان و دولت باشد.

امام جمعه شیروان با اشاره به افزایش قیمت خودروسازی گفت: خودروسازانی که بی‌دلیل قیمت خودرو را افزایش می‌دهند، در واقع به انسجام ملی ضربه می‌زنند و به مملکت خیانت می‌کنند.

حجت‌الاسلام غلامی ادامه داد: ساختار فعلی خودروسازی و مشکلاتی چون افزایش قیمت بنزین ریشه در بی‌تدبیری‌ها دارد و لازم است با این افراد مسامحه نشده و بازدارندگی صورت گیرد.

وی با اشاره به لزوم استفاده از همه ابزارهای موجود برای الزام طرف مقابل به تعهداتش بیان کرد: مسئولان باید آمریکا را مجبور به پایبندی به تفاهم‌نامه کرده و اجازه نقض آن را ندهند.

امام جمعه شیروان تأکید کرد: تداوم خدمات دولت در شرایط سخت اقتصادی و بین‌المللی جای تقدیر دارد.

وی افزود: دسترسی به ایران قوی‌تر نیازمند تبیین است و روایت قدرت و قوت‌های ملت ایران از طریق فیلم، نوشتن و سخنرانی راهکار مناسبی است.

کد مطلب 6937053

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    نظرات

    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
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      خودرو سازان می خواهند مردم اعتراض کنند کسی نیست جوابگو باشد

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