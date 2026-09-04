به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد غلامی در خطبههای نماز جمعه شیروان در مصلای امام خامنهای، اظهار کرد: بیان ضعف و کمبودهای موجود در شرایطی که دشمن به دنبال تضعیف روحیه ملی است، نادرست است و باید مسئولان این ضعفها را درون سیستم مدیریت کرده و حل کنند.
وی در ادامه افزود: رعایت وحدت و انسجام باید همواره در مرکز توجه مسئولان و دولت باشد.
امام جمعه شیروان با اشاره به افزایش قیمت خودروسازی گفت: خودروسازانی که بیدلیل قیمت خودرو را افزایش میدهند، در واقع به انسجام ملی ضربه میزنند و به مملکت خیانت میکنند.
حجتالاسلام غلامی ادامه داد: ساختار فعلی خودروسازی و مشکلاتی چون افزایش قیمت بنزین ریشه در بیتدبیریها دارد و لازم است با این افراد مسامحه نشده و بازدارندگی صورت گیرد.
وی با اشاره به لزوم استفاده از همه ابزارهای موجود برای الزام طرف مقابل به تعهداتش بیان کرد: مسئولان باید آمریکا را مجبور به پایبندی به تفاهمنامه کرده و اجازه نقض آن را ندهند.
امام جمعه شیروان تأکید کرد: تداوم خدمات دولت در شرایط سخت اقتصادی و بینالمللی جای تقدیر دارد.
وی افزود: دسترسی به ایران قویتر نیازمند تبیین است و روایت قدرت و قوتهای ملت ایران از طریق فیلم، نوشتن و سخنرانی راهکار مناسبی است.
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