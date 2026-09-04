به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری‌پور معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس و رئیس نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ در سومین رویداد ملی و اولین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و اینترنت اشیا که در اینوتکس ۲۰۲۶ برگزار شد، با اشاره به اینکه این رویداد برای سومین سال متوالی برگزار می‌شود، گفت: خوشحالیم که همزمان با پانزدهمین دوره نمایشگاه اینوتکس میزبان یک کنفرانس علمی در حوزه هوش مصنوعی و اینترنت اشیا هستیم.

برگزاری همزمان اینوتکس و کنفرانس هوش مصنوعی؛ نشانه بلوغ اکوسیستم فناوری

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس همزمانی برگزاری این دو رویداد را نشانه‌ای از توسعه و بلوغ نگاه مدیران دانشگاه و پارک فناوری دانست و اظهار کرد: شاید ۱۰ تا ۱۵ سال پیش برگزاری کنفرانس‌های علمی در فضای پارک‌های فناوری چندان به رسمیت شناخته نمی‌شد و تصور غالب این بود که کنفرانس‌های علمی متعلق به دانشگاه و فعالیت‌های کسب‌وکاری و فناورانه متعلق به پارک‌هاست.

جباری‌پور ادامه داد: در دو تا سه سال گذشته با شکل‌گیری نگاه جامع و غیربخشی در میان مدیران دانشگاه آزاد و پارک فناوری پردیس هم‌افزایی مناسبی میان یک رویداد علمی و یک رویداد اکوسیستمی، استارتاپی و فناورانه شکل گرفته است.

وی افزود: همزمانی و هم‌مکانی این دو رویداد نشان می‌دهد که در مسیر درستی حرکت می‌کنیم؛ چراکه نه یک رویداد علمی به تنهایی موجب توسعه می‌شود و نه رویکرد صرفا کسب‌وکاری، سرمایه‌گذاری یا فناورانه می‌تواند به تنهایی چنین نقشی داشته باشد.

توسعه اقتصادی در گرو شکل‌گیری یک اکوسیستم نوآوری

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس با تاکید بر اهمیت نگاه اکوسیستمی در توسعه گفت: آنچه موجب توسعه می‌شود شکل‌گیری یک رویکرد اکوسیستمی است؛ در رویکرد اکوسیستمی موفقیت یک حوزه به یک عامل منفرد وابسته نیست بلکه مجموعه‌ای از عوامل باید در تعامل با یکدیگر عملکرد مناسبی داشته باشند.

وی توضیح داد: برای مثال نمی‌توان گفت اگر دانشگاه به‌تنهایی عملکرد خوبی داشته باشد اقتصاد کشور دانش‌بنیان خواهد شد یا اگر صنعت یا سرمایه‌گذاران به‌تنهایی این رویکرد را دنبال کنند کشور توسعه پیدا می‌کند؛ بلکه مجموعه این اجزا و مهم‌تر از آن، تعامل میان آنهاست که می‌تواند زمینه حرکت به سمت توسعه را فراهم کند.

جباری‌پور با اشاره به اهمیت اقتصاد نوآوری اظهار کرد: اگر اکوسیستم نوآوری به‌درستی شکل بگیرد می‌تواند زمینه‌ساز اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد نوآوری باشد؛ مسیری که اقتصادهای دنیا نیز به سمت آن حرکت می‌کنند. اقتصادهایی پایدار و رقابتی هستند و ظرفیت توسعه دارند که بتوانند بر پایه نوآوری شکل بگیرند.

هوش مصنوعی؛ فناوری فراگیر برای افزایش بهره‌وری صنایع

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس در ادامه با اشاره به جایگاه هوش مصنوعی در اقتصاد و صنعت این فناوری را حوزه‌ای فراگیر و غیرتک‌بعدی توصیف کرد و گفت: هوش مصنوعی در هر صنعت و حوزه فناوری که به کار گرفته شود، می‌تواند هم‌افزایی ایجاد کرده بهره‌وری را افزایش دهد و زمینه نوآوری را فراهم کند.

جباری‌پور با اشاره به تجربه تعامل پارک فناوری پردیس با صنایع مختلف بیان کرد: همین روز گذشته یکی از مجموعه‌های بزرگ صنعتی در پارک حضور داشت و برخلاف گذشته که بیشتر به دنبال موضوعات سخت‌افزاری و هاردتک بودند تمرکز آنها بر هوش مصنوعی، انرژی و موضوعات مرتبط با افزایش بهره‌وری بود.

وی ادامه داد: این مجموعه به دنبال این بود که چگونه می‌توان از مسیر هوش مصنوعی بهره‌وری را در این حوزه صنعتی افزایش داد.

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس همچنین به تجربه همکاری با یکی از مجموعه‌های بزرگ پتروشیمی اشاره کرد و گفت: سال گذشته نیز با یکی از مجموعه‌های بزرگ پتروشیمی جلسه داشتیم و آنها نیز به دنبال این بودند که چگونه می‌توانند از ابزارهای هوش مصنوعی برای افزایش بهره‌وری در حوزه صنعتی خود استفاده کنند.

هوش مصنوعی در اولویت برنامه‌های پارک فناوری پردیس

جباری‌پور با بیان اینکه هوش مصنوعی یکی از حوزه‌های اولویت‌دار پارک فناوری پردیس است گفت: حدود دو سال پیش مصوبه‌ای درباره منطقه بین‌المللی نوآوری ایران در هیات وزیران به تصویب رسید که در آن چند حوزه فناوری به‌عنوان حوزه‌های اولویت‌دار تعیین شد و هوش مصنوعی نیز یکی از این حوزه‌هاست.

وی افزود: پارک فناوری پردیس نیز هوش مصنوعی را در زمره اولویت‌های کاری خود قرار داده و تلاش می‌کند در این حوزه گام‌های جدی‌تری بردارد.

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس از آمادگی این مجموعه برای همکاری با فعالان حوزه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: اگر افرادی که در این رویداد و نمایشگاه حضور دارند طرح، ایده یا پیشنهادی داشته باشند که بتواند به پیشبرد فعالیت‌های پارک در حوزه هوش مصنوعی کمک کند، از همکاری با آنها استقبال می‌کنیم.

آغاز برنامه‌ریزی برای ایجاد پردیس هوش مصنوعی در پارک فناوری

جباری‌پور از برنامه پارک فناوری پردیس برای ایجاد یک مجموعه تخصصی در حوزه هوش مصنوعی خبر داد و اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ما این است که در سال آینده کار ایجاد یک پردیس هوش مصنوعی را در پارک آغاز کنیم.

وی ادامه داد: احتمالا ساختمان ویژه‌ای نیز برای فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و استارتاپ‌های این حوزه اختصاص خواهیم داد تا زمینه فعالیت و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه در این حوزه فراهم شود.

کنفرانس هوش مصنوعی؛ فرصتی برای پیوند جامعه تخصصی و اکوسیستم نوآوری

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس در پایان برگزاری همزمان کنفرانس هوش مصنوعی و اینترنت اشیا با نمایشگاه اینوتکس را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد این رویداد زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر میان جامعه تخصصی هوش مصنوعی و اکوسیستم نوآوری کشور باشد.

وی تاکید کرد: امیدواریم این رویداد بهانه‌ای برای همکاری‌های بیشتر میان جامعه تخصصی هوش مصنوعی و اکوسیستم نوآوری باشد و بتوانیم در پارک فناوری پردیس نیز این همکاری‌ها را توسعه دهیم.

جباری‌پور همچنین از شرکت‌کنندگان دعوت کرد تا در فرصت باقی‌مانده از پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس بازدید کنند.