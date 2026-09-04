به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در تشریح دیدار خود از نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان، اظهار کرد: شامگاه پنج‌شنبه (۱۲ شهریور ۱۴۰۵) از نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان بازدید کردم؛ رویدادی که برای معرفی محصولات و دستاوردهای کارآفرینان ایرانی به بازدیدکنندگان داخلی و خارجی است و درآمد حاصل از آن نیز صرف امور خیریه خواهد شد.

وی افزود: این نمایشگاه جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت اجتماعی و حمایت از توانمندی‌های ایرانی بود و ارتباط میان جامعه دیپلماتیک و بخشی از کارآفرینان کشور را تقویت کرد. حضور بانوان کارآفرین و سرپرست خانوار، ظرفیت تولید، خلاقیت و ابتکار ایرانی را به مهمانان خارجی معرفی و زمینه تعاملات انسانی و فرهنگی بیشتر را فراهم کرد.

عراقچی گفت: همچنین بازسازی نمادین مدرسه‌ میناب، در مسیر ورود به نمایشگاه، یادآور شهادت مظلومانه کودکان این مدرسه بود؛ اقدامی که با هدف گرامی‌داشت یاد آنان و تبیین ابعاد این واقعه برای بازدیدکنندگان و مهمانان صورت گرفته بود.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: از انجمن دیپلماتیک بانوان، برگزارکنندگان، کارآفرینان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و همه دست‌اندرکاران این رویداد صمیمانه قدردانی می‌کنم. امیدوارم چنین برنامه‌هایی به گسترش فرهنگ نیکوکاری، حمایت از نیازمندان و ایجاد فرصت‌های برابر برای فرزندان ایران کمک کند.