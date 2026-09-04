به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی عربسعیدی در خطبههای نمازجمعه اردستان با اشاره به ظرفیت گسترده وقف در این شهرستان اظهار کرد: اردستان با توجه به سابقه تاریخی و وجود موقوفات فراوان، نباید به جایی برسد که مردم تنها از زمینهای وقفی، خاک و گردوغبار نصیبشان شود، بلکه باید از ظرفیت موقوفات برای حل مسائل و مشکلات مردم استفاده کرد.
وی افزود: ضروری است که زمینه بهرهگیری از ظرفیت بزرگ وقف در شهرستان فراهم شود. وقف میتواند در حوزههایی مانند رفع فقر، کمک به بیماران، حمایت از نیازمندان و برگزاری برنامههای مذهبی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.
امامجمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهمی که در جامعه و حتی در مجموعه قضایی با آن روبهرو هستیم، اختلاف بر سر اموالی است که پس از فوت افراد باقی میماند. خانوادهها گاهی بر سر یک ملک و دارایی با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند، در حالی که انسان میتواند از دوران جوانی و زمانی که توانایی مالی دارد، بخشی از اموال خود را در راه خدا وقف کند.
عربسعیدی تصریح کرد: وقف یکی از بهترین راهها برای باقی گذاشتن اثر خیر از انسان است و هر فردی میتواند متناسب با توان خود، بخشی از داراییاش را برای رفع یک نیاز اجتماعی اختصاص دهد. اگر این فرهنگ در جامعه تقویت شود، بسیاری از مشکلات مردم در حوزههای مختلف با استفاده از ظرفیت موقوفات قابل حل خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات مهم در حوزه وقف، نبود برنامهریزی کافی و همچنین ضرورت شفافیت در نحوه مدیریت درآمد موقوفات است. در شهرستانها نیز باید مشخص باشد درآمد موقوفات و امامزادگان چگونه و در چه مسیری هزینه میشود تا اعتماد مردم نسبت به متولیان و مجموعه اوقاف بیش از گذشته تقویت شود.
امامجمعه موقت اردستان اضافه کرد: افرادی که با اعتقاد و نیت خیر در امامزادگان و بقاع متبرکه نذورات و کمکهای خود را پرداخت میکنند، انتظار دارند این منابع در همان مسیر و برای آبادانی و خدمترسانی به آن مکان هزینه شود، بنابراین شفافسازی درآمدها و هزینهکردها یک ضرورت جدی است.
عربسعیدی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در روزهای گذشته از دولت در چند حوزههای مختلف تقدیر کردند؛ خدمترسانی به مردم نباید تحت تأثیر بهانههایی مانند شرایط جنگی متوقف یا با تأخیر مواجه شود و مدیران باید در هر شرایطی فعالانه به مسائل مردم رسیدگی کنند.
وی بیان کرد: در حوزه انرژی نیز باید مدیریت جدیتری صورت گیرد. وقتی با کمبود آب و برق مواجه هستیم، لازم است ابتدا مصارف غیرضروری و قابل مدیریت شناسایی و کنترل شود و فشار کمتری به مردم وارد شود. نمیتوان برق منازل مردم را در شرایط گرمای شدید قطع کرد، اما روشنایی اماکنی که ضرورت چندانی ندارند، بدون مدیریت ادامه داد.
امامجمعه موقت اردستان تأکید کرد: بسیاری از راهکارهای مدیریت مصرف انرژی الزاماً نیازمند هزینههای سنگین نیست و با یک تصمیم مدیریتی میتوان بخشی از مصارف غیرضروری را کاهش داد. همین نگاه باید در حوزه آب و گاز نیز مورد توجه قرار گیرد.
عربسعیدی همچنین با اشاره به ضرورت تلاش برای ساختن ایران قوی گفت: تحقق ایران قوی نیازمند تلاش شبانهروزی، ابتکار مستمر و استفاده درست از ظرفیت مدیران است. مسئولیتهای متعدد نباید موجب شود مدیران از رسیدگی دقیق به امور اصلی کشور و مردم بازبمانند و لازم است از ظرفیت نیروهای توانمند در سطوح مختلف استفاده شود.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت ادامه داد: رعایت وحدت باید در مرکز توجه دولت، مسئولان و همه اجزای حکومتی قرار داشته باشد و نباید با تفسیر نادرست، مسئولیت حفظ وحدت را صرفاً متوجه مردم دانست. هر سخن یا اقدامی که موجب ناامیدی مردم، تضعیف انگیزههای ملی و ایجاد دوگانههای غیرواقعی شود، باید مورد پرهیز قرار گیرد.
امامجمعه موقت اردستان تصریح کرد: کشور برای رسیدن به جایگاه ایران قوی در حوزههای مختلفی از جمله کشاورزی، صنعت، فرهنگ، تربیت، ارتباطات و مسائل اجتماعی نیازمند کار و برنامهریزی است و در این مسیر باید از ظرفیتهای داخلی استفاده کرد و با جدیت برای حل مشکلات مردم گام برداشت.
عربسعیدی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا بیان کرد: مسئولان باید با صراحت و بدون لکنت زبان از منافع ملی کشور دفاع کنند و مطالبات مردم را نیز در مجامع بینالمللی با جدیت مطرح کنند. نباید در بیان مواضع ملی و دفاع از حقوق ملت، دچار ضعف یا ملاحظهای شویم که نتیجه آن تضعیف جایگاه کشور باشد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با آمریکا گفت: وقتی تأکید شده است که مذاکره با آمریکا در شرایط موجود سودی برای منافع ملی ندارد و حتی میتواند ضررهایی داشته باشد، این موضوع باید مورد توجه جدی مسئولان سیاسی قرار گیرد و تصمیمات کشور نیز بر اساس عزت و منافع ملت اتخاذ شود.
امامجمعه موقت اردستان با اشاره به موضوع عفاف و حجاب خاطرنشان کرد: همانگونه که تأمین آب، برق و گاز و حفظ زیرساختهای کشور اهمیت دارد، خانواده نیز یکی از مهمترین زیرساختهای جامعه است و باید برای حفظ و تقویت آن برنامهریزی شود. مسائل فرهنگی و اجتماعی نباید در اولویتهای مدیریتی کشور به حاشیه برود.
عربسعیدی اضافه کرد: مطالبه درباره عفاف و حجاب به معنای مخالفت با شادی و نشاط اجتماعی نیست، بلکه مسئله اصلی، جلوگیری از ترویج بیحیایی و بیعفتی و حفظ بنیان خانواده است. مسئولان باید در برنامههای فرهنگی و جشنوارههای مختلف، میان شادی و نشاط اجتماعی با مسائلی که میتواند به ارزشهای خانواده آسیب بزند، تفاوت قائل شوند.
وی با تقدیر از اقدامات نیروی انتظامی در برخورد و تذکر درباره مسائل مربوط به عفاف و حجاب گفت: این اقدامات در صورتی که با قانون و رعایت موازین همراه باشد، میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد و حتی اگر از میان افراد مورد تذکر، یک نفر نیز نسبت به رفتار خود تجدیدنظر کند، این اقدام ارزشمند خواهد بود.
امامجمعه موقت اردستان با اشاره به مناسبتهای پیشرو، روز بزرگداشت سلمان فارسی و ابوریحان بیرونی و همچنین روز تعاون را گرامی داشت و یادآور شد: چهاردهم شهریورماه سالروز شهادت آیتالله قدوسی، نخستین دادستان انقلاب پس از پیروزی انقلاب اسلامی و هفدهم شهریورماه نیز یادآور واقعه خونین ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ است که باید یاد و خاطره شهدای این حوادث و همه شهدا و درگذشتگان انقلاب اسلامی گرامی داشته شود.
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