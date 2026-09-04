امام جمعه گناوه: روایت قدرت ایران و تقویت انسجام اجتماعی وظیفه همه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گناوه با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: انسان باید خداوند را در خلوت و آشکار زندگی ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند و برای روز قیامت توشه‌ای از تقوا و عمل صالح فراهم کند.

وی با اشاره به آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر افزود: خداوند در این آیه دو بار بر تقوا تأکید فرموده وهر انسان را به این موضوع متوجه می‌کند که برای فردای خود چه چیزی پیش فرستاده است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: تقوا زمینه‌ساز محاسبه نفس است و هر اندازه انسان بیشتر به محاسبه اعمال خود بپردازد، تقوا نیز در وجود او تقویت خواهد شد؛ بنابراین باید دنیا را پلی برای سفر آخرت و مزرعه‌ای برای برداشت در قیامت بدانیم.

ضرورت تبیین دستاوردها و روایت قدرت ایران اسلامی

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به مناسبت‌های هفته دولت و هفته وحدت، گفت: رهبر حکیم انقلاب به مناسبت این دو هفته، پیام راهبردی صادر فرمودند که می تواند آینده ما و کشور را در این مقطع حساس و پیچ تاریخی انقلاب روشن کند و نکات مهم و راهبردی را مطرح فرمودند که توجه به آنها می‌تواند مسیر کشور را در شرایط حساس کنونی روشن کند.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت افزود: مقام معظم رهبری ضمن تقدیر از اقدامات شایسته دولت و رئیس جمهور، بر ضرورت تبیین دستاوردهای کشور تأکید کردند و فرمودند روایت قدرت و قوت ایران باید تبیین و برجسته شود.

وی گفت: در این پیام رهبری برای همه و در راس مسئولین و مدیران و همه کسانی که به عنوان کارگزاران نظام هستند ضمن تقدیر ، در رابطه با اقدامات شایسته دولت به ویژه ریاست جمهور که فرمودند «رئیس جمهور صادق و دلسوز» علی رغم همه محدودیت ها و دسیسه های گوناگون دشمن آمریکایی و صهیونیست و تشدید تحریم ها و محاصره ها انجام شده است ، فرمودند که باید این دستاوردها تبیین شود.

امام جمعه گناوه با اشاره به تاکید رهبری بر روایت قدرت ایران اسلامی ، تصریح کرد: همه مسئولان و آحاد مردم وظیفه دارند قدرت ایران را برای جامعه و در برابر دشمنان تبیین و برجسته کنند و از بیان سخنان ناامیدکننده و اقداماتی که موجب تضعیف روحیه عمومی می‌شود، به هر دلیل اجتناب کنند.

روایت ضعف ها کمک به دشمن است

وی ادامه داد: نقد کردن اشکالی ندارد و ضعف‌ها باید برای اصلاح و رفع مشکلات شناسایی شوند، اما برجسته‌سازی ضعف‌های کشور به شکلی که مورد بهره‌برداری دشمن قرار گیرد، به مصلحت نیست و کمک به دشمن است.

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: اگر در جایی ضعف یا کمبودی وجود دارد، وظیفه ما برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر برای رفع آن است، نه اینکه آن ضعف را به گونه‌ای برجسته کنیم که دشمن بتواند از آن علیه ملت استفاده کند.

وی اضافه کرد: بیان این ضعف ها حتی اگر واقعیت داشته باشد کمک به دشمن است چرا که دشمن نیازمند روایتی است که با او همخوانی داشته باشد و لذا رهبری فرمودند گاه بیان صادقانه ضعف ها نیز کمک به دشمن است .

وی یادآور شد: ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت نیست و نباید روایت سازی کنیم بلکه وظیفه ما برنامه ریزی و اقدام موثر برای رفع این مشکلات است.

دوگانه‌سازی‌ها به انسجام جامعه آسیب می‌زند

امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت پرهیز از دوگانه‌سازی‌های سیاسی و اجتماعی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بر «اجتناب از دوگانه سازی های موهوم » تاکید فرمودند و لذا نباید جامعه را به گروه‌های مختلف تقسیم و عده‌ای را طرفدار جنگ، عده‌ای را طرفدار مذاکره، گروهی را تندرو و گروهی را طرفدار وفاق معرفی کنیم.

وی افزود: به تعبیر فرمایش رهبری این دوگانه‌سازی‌ها خسارت زیادی به کشور وارد می‌کند و ادامه آن می‌تواند به انسجام جامعه آسیب بزند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ممنوع بودن هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند و به ضرر انسجام اجتماعی باشد، بیان کرد: همه باید مراقب سخنان و رفتارهای خود باشیم و اجازه ندهیم اختلافات و دوقطبی‌سازی‌ها به سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کند.

دشمن به دنبال تضعیف انسجام اجتماعی است

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبری به مناسبت هفته وحدت گفت: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، چشم‌انداز غلبه نهایی حق بر باطل بیش از گذشته به عینیت نزدیک شده است.

وی بیان کرد: امروز جبهه باطل و کفر جهانی ، اسرائیل و آمریکا در مقابل جبهه حق و اسلام و مقاومت شکست خورده اند و علیرغم همه جنایات هیچ دستاوردی بعد از هفت ماه جنگ نظامی نامتقارن نداشته اند و به هیچ یک از اهداف خود نرسیده اند و لذا به یک جنگ اقتصادی و تحریم همه جانبه روی آورده است اما با وحدت و انسجام در کشور و با ارشادات و هدایت های داهیانه مقام معظم رهبری ما از این جنگ اقتصادی و تحریم نیز به حول و قدرت الهی با پیروزی عبور خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه‌های مختلف به دنبال فشارهای اقتصادی و ایجاد شکاف در جامعه است، افزود: امروز دشمن تلاش می‌کند مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران، از جمله انسجام و حضور مردم را هدف قرار دهد.

وی گفت: ترامپ در جنگ با ایران اسلامی شکست خورده و آینده آمریکا و انتخابات کنگره آمریکا نیز فشار زمانی بر او آورده است و لذا تلاش می کند از این مخمصه و باتلاق نجات پیدا کند و تنها راه آن انسجام اجتماعی و حضور مردم در تجمعات را هدف قرار داده است.

حجت الاسلام رکنی حسینی حضور مردم در تجمعات شبانه و وحدت جامعه را از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور دانست و تصریح کرد: هر زمان حضور و انسجام مردم کمرنگ شود، دشمن طمع بیشتری پیدا می‌کند؛ بنابراین باید با هوشیاری، وحدت و پایداری در برابر توطئه‌ها ایستادگی کنیم.

وی با گرامیداشت یاد همه شهدای حملات اخیر دشمن به میهن اسلامی افزود: ملت ایران در حوادث و درگیری‌های اخیر شهدای ارزشمندی را تقدیم کرده است و خون شهدا موجب استحکام بیشتر وحدت و مقاومت مردم می شود.

دشمن با جنگ اقتصادی به دنبال فشار بر ملت ایران است

امام جمعه گناوه با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها گفت: دشمن پس از آنکه نتوانست به اهداف خود در عرصه نظامی دست پیدا کند، فشارهای اقتصادی را دنبال می‌کند و تلاش دارد با ایجاد نارضایتی و شکاف اجتماعی، مردم را در برابر نظام قرار دهد.

وی تأکید کرد: دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال تضعیف تاب‌آوری مردم و ایجاد اختلاف در جامعه است و باید با بصیرت و هوشیاری، اجازه تحقق این هدف را نداد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به ضرورت توجه به توانمندی‌های دفاعی کشور و نیروهای مسلح اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند که این توانمندی ها دشمن را متحیر کرده است و این اقتدار باید موجب افزایش اعتماد و امید در جامعه شود.

حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای؛ شکست پروژه انزوای کشور

امام جمعه گناوه در بخش پایانی خطبه‌های خود با اشاره به حضور رئیس جمهور در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، گفت: حضور جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای نشان می‌دهد تلاش دشمن برای منزوی کردن ایران با شکست مواجه شده است.

وی افزود: حضور ایران در جمع کشورهای عضو و شرکای سازمان همکاری شانگهای، بیانگر ظرفیت‌های گسترده کشور در عرصه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مناسبات با کشورهای مختلف باشد.

حجت الاسلام رکنی حسینی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و دعا برای پیروزی جبهه مقاومت، اظهار کرد: امیدواریم خداوند همه شهدا، به‌ویژه شهدای حوادث اخیر و شهدای استان بوشهر را با شهدای کربلا محشور کند و پیروزی نهایی را نصیب جبهه اسلام و ملت ایران قرار دهد.