امام جمعه ماکو: وحدت جامعه نباید قربانی اختلاف‌ افکنی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام هاشمی در خطبههای نماز جمعه این هفته، با اشاره به مناسبت روز تعاون، تعاون را یکی از مهمترین آموزههای اجتماعی اسلام دانست و اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید «وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»؛ بنابراین تعاون در نگاه اسلام، تنها یک فعالیت اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه فریضهای الهی و زمینهای برای تقرب به خداوند است.
وی با بیان اینکه سیره پیامبر اکرم (ص) نیز بر مشارکت و همکاری در امور اجتماعی استوار بود، افزود: رسول خدا (ص) در ساخت مسجد مدینه و حفر خندق در جنگ احزاب، شخصاً در کنار اصحاب خود حضور داشتند و این نشان میدهد که تعاون تنها یک شعار نیست، بلکه ارزشی عملی در جامعه اسلامی است.
امام جمعه ماکو با اشاره بر ضرورت گسترش فرهنگ تعاون در جامعه، گفت: امروز برای رونق اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای مردمی باید فرهنگ تعاون بیش از پیش تقویت شود و بخش تعاونی میتواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد.
وحدت جامعه نباید قربانی اختلافافکنی شود
حجتالاسلام هاشمی با اشاره به برخی مسائل اخیر در شهرستان ماکو، اظهار کرد: فردی با توهین به مردم شریف، باایمان، انقلابی، ولایتمدار و شهیدپرور ماکو، عواطف مردم را تحریک و زمینه ایجاد تفرقه، دوگانگی و دودستگی را فراهم کرده است.
وی افزود: چنین اقداماتی، خواسته یا ناخواسته، زمینه سوءاستفاده دشمن و رسانههای معاند را فراهم میکند و تأمینکننده خوراک تبلیغاتی آنان خواهد بود.
امام جمعه ماکو با اشاره به ادعای مطرحشده از سوی این فرد مبنی بر اینکه سخنانش از باب امر به معروف بوده است، تصریح کرد: امر به معروف با توهین تفاوت دارد و کسی که این دو را از یکدیگر تشخیص نمیدهد، باید در رفتار و گفتار خود تجدیدنظر کند.
حجتالاسلام هاشمی همچنین از فعالان فضای مجازی خواست از ملتهب کردن فضای شهرستان خودداری کنند و گفت: دشمن به دنبال موجسواری از اختلافات و سوءاستفاده از فضای ایجادشده است و همه باید برای حفظ آرامش و انسجام اجتماعی تلاش کنیم.
وقف، صدقهای جاری و سرمایهای ماندگار
امام جمعه ماکو با اشاره به هفته وقف، اظهار کرد: وقف، صدقهای جاری و همیشگی است و انسان با وقف بخشی از اموال خود، حتی پس از مرگ نیز از پاداش و ثواب آن بهرهمند میشود.
وی بر ضرورت توجه به نیازها و اولویتهای شهرستان در زمینه وقف تأکید کرد و افزود: افرادی که قصد وقف اموال خود را دارند، باید پیش از اقدام با متخصصان و کارشناسان این حوزه مشورت کنند تا موقوفات در مسیر رفع نیازهای واقعی جامعه قرار گیرد.
حجتالاسلام هاشمی در بخش دیگری از خطبههای خود، با اشاره به غزوه بنینضیر، این واقعه تاریخی را نمونهای از برخورد قاطع با پیمانشکنی و توطئه علیه حکومت اسلامی دانست.
وی گفت: بنینضیر با وجود پیمانی که با پیامبر اکرم (ص) داشتند، پس از جنگ احد به توطئه علیه مسلمانان روی آوردند و حتی نقشه ترور پیامبر اسلام (ص) را طراحی کردند، اما این توطئه با آگاهی و تدبیر پیامبر اکرم (ص) خنثی شد.
امام جمعه ماکو افزود: یکی از درسهای مهم این واقعه، ضرورت هوشیاری در برابر جریانهای نفوذ و توطئههایی است که امنیت و انسجام جامعه اسلامی را هدف قرار میدهند.
امام جمعه ماکو با اشاره بر اهمیت جهاد تبیین در شرایط کنونی، گفت: امروز دشمن با جنگ شناختی و روایتسازیهای دروغین به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و روشنگری و تبیین حقایق، یکی از مهمترین وظایف جامعه اسلامی به شمار میرود.
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