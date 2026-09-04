امامان جمعه البرز: امید بدهید، ضعف نه؛ مسئولین آیه یاس نخوانید

خبرگزاری مهر، گروه استانها- حمیدرضا عبدالمنافی: امامان جمعه شهرستانهای مختلف استان البرز در خطبههای این هفته نمازجمعه، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت امید اجتماعی و پرهیز از ادبیات القاکننده ضعف و ناتوانی تأکید کردند و همزمان نسبت به وضعیت حجاب و برخی آسیبهای فرهنگی و اجتماعی هشدار دادند.
مروری بر خطبههای نمازجمعه در نقاط مختلف استان البرز نشان میدهد که اگرچه هر یک از ائمه جمعه به مسائل اختصاصی حوزه انتخابیه خود پرداختند، اما چند محور مشترک در سخنان آنان برجسته بود؛ محورهایی که از ضرورت وحدت و انسجام ملی تا روایت توانمندیهای کشور و مقابله با آسیبهای فرهنگی، بهویژه موضوع حجاب، امتداد داشت.
وحدت مهمترین پشتوانه قدرت ملی
آیتالله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولیفقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، وحدت مردم را یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت کشور دانست و تأکید کرد که دعوت به وحدت از موضع ضعف نیست، بلکه حضور مردم در صحنه، خود نشانهای از اقتدار ملی است.
وی با اشاره به هویت تمدنی ایران، وحدت را عاملی برای خنثی کردن طراحیهای دشمن عنوان کرد و رهبری و ولایت را از مهمترین عوامل تقویتکننده انسجام دانست.
وی همچنین تأکید کرد که اعتماد عمومی، توزیع عادلانه فرصتها و عملکرد مسئولان در مبارزه با تبعیض و فساد، نقش مستقیمی در شکلگیری وحدت دارد و نخبگان، رسانهها و مردم نیز در این زمینه مسئولیت دارند.
امام جمعه کرج با تفکیک میان اختلاف سلیقه و اختلافی که به شکاف اجتماعی منجر میشود، بر ضرورت تقدم انسجام ملی در شرایط حساس کشور تأکید کرد و وحدت را در تراز تمدنسازی، یک ضرورت راهبردی و ابزار بازدارندگی دانست.
«ما نمیتوانیم»؛ ادبیاتی که نباید به جامعه تزریق شود
یکی از پرتکرارترین محورهای خطبههای این هفته در شهرستانهای البرز، ضرورت پرهیز از بیان ضعف و ناتوانی کشور بود؛ موضوعی که امامان جمعه آن را هم از منظر اجتماعی و هم از منظر امنیتی مورد توجه قرار دادند.
حجتالاسلام روح الله مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ با تأکید بر ضرورت بیان نقاط قوت در تریبونهای عمومی، هشدار داد که مسئولان نباید در شرایط حساس کشور به گونهای سخن بگویند که نتیجه آن کاهش امید مردم یا افزایش روحیه دشمن باشد.
وی تصریح کرد که تریبونهای عمومی باید محلی برای بیان نقاط قوت و ایجاد امید در جامعه باشند و مشکلات کشور باید در جایگاه خود برای حل شدن دنبال شوند، نه اینکه به گونهای بازگو شوند که دشمن را امیدوار کنند.
این نگاه در خطبههای امام جمعه نظرآباد نیز به شکلی صریح مطرح شد. حجتالاسلام سیدحسن حسینی با تأکید بر ضرورت «روایت قدرت و قوت ایران» اظهار کرد که نباید جامعه را با تکرار ادبیات ضعف، ناتوانی و بیچارگی مواجه کرد.
وی با اشاره به برخی توانمندیها و پیشرفتهای کشور، خواستار آن شد که ظرفیتهای ایران برای افکار عمومی روایت شود و دستاوردهای جوانان و مجموعههای مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد.
«نمیتوانیم» نگویید؛ دشمن را جریتر نکنید
امام جمعه کمالشهر نیز با انتقاد از تکرار عباراتی همچون «نمیتوانیم»، «نیست» و «نداریم»، این ادبیات را تضعیفکننده انگیزههای ملی دانست.
حجتالاسلام محمود نورپور تأکید کرد که در شرایط کنونی، مسئولان باید روایتگر قدرت و اقتدار ایران باشند و از هر سخنی که بوی عجز، تسلیم یا ناامیدی بدهد، پرهیز کنند.
در مهستان نیز همین موضوع از زاویه امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. حجتالاسلام مجید صفدری گفت روایت ضعف در برابر دشمن میتواند محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد و او را به این نتیجه برساند که افزایش فشار یا تجاوز، هزینه چندانی برایش ندارد.
وی در عین حال تأکید کرد که حفظ وحدت به معنای تعطیل کردن نقد نیست و میان نقد منصفانه و دلسوزانه با سخنی که با هدف تخریب، ایجاد بدبینی و شکاف اجتماعی بیان میشود، باید تفاوت قائل شد.
از مجموع این سخنان میتوان دریافت که در نگاه ائمه جمعه البرز، مسئله اصلی حذف نقد نیست؛ بلکه جلوگیری از تبدیل نقد به ناامیدی، اختلاف و تضعیف سرمایه اجتماعی است.
حجاب؛ مسئلهای فراتر از یک موضوع فردی
در کنار مباحث مربوط به وحدت و اقتدار ملی، موضوع حجاب و وضعیت فرهنگی جامعه نیز در خطبههای برخی شهرستانهای البرز مورد توجه جدی قرار گرفت.
امام جمعه نظرآباد با انتقاد از آنچه وضعیت نامناسب پوشش در برخی بخشهای جامعه خواند، حجاب را تنها یک مسئله شرعی ندانست و بر ابعاد اجتماعی و امنیتی آن تأکید کرد.
حجتالاسلام حسینی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در اجرای قوانین مرتبط با حجاب، از مسئولان خواست در این زمینه به وظایف خود عمل کنند و نسبت به ترک فعل احتمالی دستگاههای مسئول هشدار داد.
وی همچنین بر ضرورت آغاز اصلاحات فرهنگی از مجموعههای مدیریتی و عمومی تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاههای مختلف برای مقابله با آنچه آسیبهای فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد، شد.
هشدار درباره تغییر سبک زندگی و آینده خانواده
موضوع حجاب در خطبه امام جمعه فردیس نیز در کنار مسائل خانواده و تغییر سبک زندگی مورد توجه قرار گرفت.
حجتالاسلام قادر محمدی با تأکید بر اهمیت خانواده، ازدواج را پیمانی مقدس دانست که بر پایه صداقت، گذشت، وفاداری و قناعت استوار است و نسبت به افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری هشدار داد.
وی همچنین گسترش بیبندوباری و برهنگی در فضای مجازی و حقیقی را از جمله آسیبهایی دانست که به گفته او، بیش از همه زنان و خانوادههای ایرانی را تحت تأثیر قرار میدهد.
در این نگاه، مسئله حجاب از یک موضوع صرفاً ظاهری فراتر رفته و به بحث گستردهتر حفظ خانواده، سبک زندگی و هویت فرهنگی جامعه پیوند میخورد.
امام جمعه چهارباغ نیز با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در هفته وحدت، «کارآمدی و موفقیت الگوی وحدت در ایران» را از بشارتهای این پیام دانست و تأکید کرد دشمن نتوانسته با دسیسههای خود وحدت ملت ایران را مخدوش کند.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی دربانی همچنین با اشاره به جنایت آمریکا در سیریک گفت اقدامات دشمن برای ایجاد رعب، نتیجه معکوس دارد و موجب میشود ملت ایران منسجمتر و قویتر به مسیر خود ادامه دهد.
وی با انتقاد از ترویج نگاه وابسته به مذاکره با آمریکا، تأکید کرد تجربه اقدامات دشمن نشان داده است که نباید ملت ایران را گرفتار روایت ضعف و راهکارهای شکستخورده کرد؛ موضعی که با تأکید دیگر ائمه جمعه البرز بر تقویت امید و انسجام ملی همخوان است.
حجاب و انسجام اجتماعی؛ دو روی یک مسئله فرهنگی
امام جمعه کمالشهر نیز نسبت به آنچه افزایش برهنگی و ابتذال در جامعه عنوان کرد، هشدار داد و از مسئولان خواست در حوزه فرهنگی و اجتماعی مسئولیت خود را جدیتر دنبال کنند.
اگرچه نوع ادبیات و زاویه ورود امامان جمعه به مسئله حجاب متفاوت بود، اما یک وجه مشترک در سخنان آنان وجود داشت؛ اینکه مسائل فرهنگی را جدا از انسجام اجتماعی و آینده جامعه نمیدانند.
در همین چارچوب، موضوع تقوا، پرهیز از تجسس، سوءظن، توهین و هتک حرمت دیگران نیز در خطبههای امام جمعه نظرآباد مطرح شد؛ موضوعاتی که به گفته وی میتواند به اعتماد عمومی و روابط اجتماعی آسیب بزند.
این بخش از سخنان نشان میدهد که در کنار تأکید بر رعایت ارزشهای فرهنگی، مسئله اعتماد، الفت و پرهیز از رفتارهایی که جامعه را دچار شکاف میکند نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
مردم؛ حلقه اتصال وحدت، امید و اقتدار
در مجموع، خطبههای این هفته امامان جمعه البرز را میتوان حول یک گزاره اصلی جمعبندی کرد: قدرت ملی بدون سرمایه اجتماعی و انسجام عمومی پایدار نخواهد بود.
از نگاه امام جمعه کرج، مردم و وحدت آنان یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت کشور است. در مهستان نیز استمرار اجتماعات مردمی به عنوان سرمایه اجتماعی فعال مورد توجه قرار گرفت.
همزمان، امامان جمعه ساوجبلاغ، نظرآباد و کمالشهر بر ضرورت روایت توانمندیهای کشور و پرهیز از ادبیات «ما نمیتوانیم» تأکید کردند؛ ادبیاتی که به باور آنان میتواند امید اجتماعی را کاهش داده و زمینه طمع دشمن را فراهم کند.
در حوزه فرهنگی نیز موضوع حجاب، خانواده، سبک زندگی، تقوا و حفظ حرمت افراد در جامعه، بخش دیگری از دغدغههای مطرحشده بود.
در نهایت، وجه مشترک این خطبهها را میتوان در سه کلیدواژه خلاصه کرد: وحدت، امید و هویت فرهنگی؛ سه مؤلفهای که ائمه جمعه البرز آنها را از عناصر مهم حفظ انسجام اجتماعی و تقویت قدرت ملی در شرایط کنونی میدانند.
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