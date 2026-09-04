به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم طباطبایی در خطبههای نماز جمعه این هفته سلماس با اشاره به نعمت سلامتی اظهار کرد: سلامت یکی از نعمتهای ویژه الهی است که انسان باید قدر آن را بداند و در حفظ آن کوشا باشد.
وی در ادامه با اشاره به مسائل فرهنگی و اجتماعی و موضوع حجاب گفت: تقلید از نظریههای فمینیسم غربی در دفاع از حقوق زنان، نهتنها به ارتقای جایگاه واقعی زنان منجر نشده، بلکه با تقلیل حقوق زن به نمایشگری جنسی، موجب تضعیف حیای اجتماعی شده است.
امام جمعه سلماس افزود: جامعه برای حفظ سلامت اخلاقی و اجتماعی خود نیازمند تقویت فرهنگ حیا و ترویج آن در عرصه عمومی است.
حجتالاسلام طباطبایی افزود: تحریمها موجب شد جوانان، دانشمندان و مهندسان ایرانی با تکیه بر توان داخلی به دستاوردهای مهمی دست پیدا کنند و امروز ایران در بسیاری از عرصهها به خودباوری و خودکفایی رسیده است.
وی تأکید کرد: تحریم اقتصادی را نیز با اتکا به ظرفیتهای داخلی خنثی خواهیم کرد و اجازه نمیدهیم دشمن از فشار اقتصادی برای زمینگیر کردن ملت ایران استفاده کند.
دشمن به دنبال تضعیف انسجام داخلی است
امام جمعه سلماس با تأکید بر ضرورت مقابله با دوگانهسازیهای موهوم اظهار کرد: هر سخن ناامیدکننده و تضعیفکننده انگیزههای ملی و هرگونه دوگانهسازی میتواند به انسجام اجتماعی آسیب بزند.
وی افزود: دوگانههایی مانند جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی و سازش یا جنگطلبی نباید موجب تقابل نیروهای داخلی شود؛ چراکه جامعه برای عبور از مشکلات بیش از هر چیز به وحدت و همدلی نیاز دارد.
حجتالاسلام طباطبایی با اشاره به آشکار شدن چهره واقعی دشمنان گفت: آمریکا و جریانهای استکباری امروز اهداف سلطهجویانه خود را آشکارتر از گذشته نشان دادهاند و این مسئله میتواند موجب افزایش بصیرت ملتها شود.
وی همچنین گفت: دشمنان آرزوی تجزیه و تکهتکه کردن کشور را دارند، اما این آرزو را با خود به گور خواهند برد و ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام در برابر توطئهها ایستادگی خواهد کرد.
آسیبهای اجتماعی با مشارکت مردم کاهش مییابد
امام جمعه سلماس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز تعاون اظهار کرد: حل آسیبهایی مانند اعتیاد، فقر و مسائل فرهنگی و اجتماعی تنها با اقدامات دولتی امکانپذیر نیست و باید از ظرفیت مردم، گروههای جهادی و نهادهای اجتماعی استفاده کرد.
وی تأکید کرد: تقویت فرهنگ تعاون و مسئولیت پذیری اجتماعی میتواند زمینهساز کار جهادی و کاهش بخشی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه باشد.
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