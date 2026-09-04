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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

۴۰۷ موقوفه در شهرستان طارم به ثبت رسیده است

۴۰۷ موقوفه در شهرستان طارم به ثبت رسیده است

زنجان- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه طارم گفت: شهرستان دارای ۴۰۷ موقوفه است که از این تعداد، ۱۲۷ موقوفه مربوط به مساجد و ۲۸۰ موقوفه نیز موقوفات منفعتی با نیت‌های مختلف هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام روح الله احمدی در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرستان طارم، با تبریک هفته وقف، اظهار کرد: وقف یکی از سنت‌های ارزشمند اسلامی است که آثار و برکات آن می‌تواند برای سال‌های متمادی در جامعه باقی بماند و مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به وضعیت موقوفات شهرستان طارم افزود: در این شهرستان در مجموع ۴۰۷ موقوفه به ثبت رسیده که ۱۲۷ مورد آن مربوط به مساجد و ۲۸۰ مورد نیز موقوفات منفعتی با نیت‌های گوناگون است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طارم با تشریح نحوه مدیریت درآمد موقوفات گفت: در موقوفات منفعتی، درآمد حاصل از موقوفه باید دقیقاً در راستای نیتی که واقف تعیین کرده است، هزینه شود و متولی یا اداره‌کننده موقوفه موظف است این درآمد را بر اساس نیت واقف و با نظارت‌های قانونی هزینه کند.

احمدی ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه برای هر موقوفه در سامانه جامع موقوفات، حساب جداگانه‌ای در نظر گرفته است و مستأجران نیز اجاره‌بهای موقوفه را مستقیماً به حساب همان موقوفه واریز می‌کنند تا درآمدها در چارچوب نیت واقف هزینه شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نیت واقفان بیان کرد: برای هر موقوفه، نیت مشخصی تعریف شده و هزینه‌کرد درآمد آن نیز باید با نظارت متولیان و هیئت امنای مربوطه انجام شود. به عنوان مثال اگر نیت موقوفه‌ای تجهیز، تعمیر و نگهداری یک درمانگاه باشد، درآمد آن موقوفه باید در همان مسیر هزینه شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طارم خاطرنشان کرد: جابه‌جایی درآمد یک موقوفه و هزینه‌کرد آن برای موقوفه‌ای دیگر، از نظر قانونی و شرعی دارای اشکال است و درآمد هر موقوفه باید در همان محل و برای همان نیتی که واقف تعیین کرده، مصرف شود.

احمدی با اشاره به موقوفات مرتبط با مساجد شهرستان طارم گفت: درآمد حاصل از موقوفات باید با حضور و نظارت هیئت امنا در همان مساجد و مکان‌های مقدسی که مورد نظر واقف بوده است، هزینه شود.

وی با بیان اینکه برخی موقوفات شهرستان طارم دارای باغات زیتون هستند، افزود: در سال گذشته برخی باغات زیتون موقوفات محصول مناسبی داشتند و درآمد حاصل از آن نیز در راستای نیت واقف هزینه شد. امسال نیز امیدواریم با برداشت محصول زیتون، درآمد حاصل از این موقوفات با نظارت هیئت امنا در همان مساجد و مکان‌هایی که واقفان نیت کرده‌اند، هزینه شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طارم در ادامه وقف را از جمله اعمال ماندگار و ارزشمند دانست و اظهار کرد: صدقه ممکن است در یک زمان پرداخت شود و ثواب آن نیز برای فرد باقی بماند، اما وقف مانند چشمه‌ای جوشان و جاری است که تا زمانی که مردم از آن بهره‌برداری و استفاده می‌کنند، ثواب و خیر آن برای واقف ادامه خواهد داشت.

احمدی با قدردانی از واقفان خیر شهرستان طارم گفت: واقفان در طول تاریخ با توجه به نیازهای جامعه و مشکلات مردم، بخشی از اموال خود را برای رفع نیازهای عمومی و کمک به جامعه وقف کرده‌اند و این اقدام خیرخواهانه باید در جامعه ترویج و فرهنگ وقف بیش از پیش تقویت شود.

وی تأکید کرد: حفظ موقوفات، اجرای دقیق نیت واقفان و استفاده صحیح از درآمدهای موقوفات، وظیفه‌ای همگانی است و همه باید برای صیانت از این میراث ارزشمند و استمرار آثار خیر واقفان تلاش کنند.

کد مطلب 6937181

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