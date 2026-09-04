مرگ تلخ مرد ۶۵ ساله در ارتفاعات بانکول ایوان

به گزارش خبرگزاری مهر،حمزه محمدی‌مقدم اظهار کرد: در پی تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و اعلام گزارش مبنی بر بروز مشکل قلبی و تنفسی برای یک مرد ۶۵ ساله در ارتفاعات کوه بانکول ایوان، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهید جاسم امامی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پیش از رسیدن تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر و عوامل اورژانس به محل، متأسفانه فرد دچار عارضه جان خود را از دست داده بود.

نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس پس از دسترسی به فرد، اقدامات لازم برای احیا را انجام دادند، اما تلاش‌ها برای بازگرداندن علائم حیاتی وی بی‌نتیجه ماند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام ادامه داد: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پیکر فرد جان‌باخته را به پایین کوه منتقل کرده و پس از انتقال، پیکر وی را به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل دادند.