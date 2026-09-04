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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

مرگ تلخ مرد ۶۵ ساله در ارتفاعات بانکول ایوان

مرگ تلخ مرد ۶۵ ساله در ارتفاعات بانکول ایوان

ایلام - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام از جان‌باختن مردی ۶۵ ساله بر اثر عارضه قلبی ـ تنفسی در ارتفاعات کوه بانکول شهرستان ایوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حمزه محمدی‌مقدم اظهار کرد: در پی تماس با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و اعلام گزارش مبنی بر بروز مشکل قلبی و تنفسی برای یک مرد ۶۵ ساله در ارتفاعات کوه بانکول ایوان، بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهید جاسم امامی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پیش از رسیدن تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر و عوامل اورژانس به محل، متأسفانه فرد دچار عارضه جان خود را از دست داده بود.

نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس پس از دسترسی به فرد، اقدامات لازم برای احیا را انجام دادند، اما تلاش‌ها برای بازگرداندن علائم حیاتی وی بی‌نتیجه ماند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام ادامه داد: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر پیکر فرد جان‌باخته را به پایین کوه منتقل کرده و پس از انتقال، پیکر وی را به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل دادند.

کد مطلب 6937185

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