به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی در یک حمله پهپادی، موتورسیکلتی را در حد فاصل شهر نبطیه و شهرک کفررمان در جنوب لبنان هدف قرار داد.

خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد در حمله یک پهپاد رژیم صهیونیستی به شهر «النبطیه» در جنوب لبنان، دو نفر به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر خبرگزاری لبنان گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی انفجاری را در حد فاصل شهرک‌های برعشیت و بیت یاحون در منطقه بنت جبیل انجام داده است.

تل آویو همچنین یک انفجار مهیب را در شهرک زوطر شرقی و المنصوری انجام داد و تعدادی از منازل را در منطقه تخریب کرد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: از لبنان عقب نشینی نمی‌کنیم

در همین رابطه یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت که تسلط بر ارتفاعات علی الطاهر به معنای تکمیل نهایی منطقه امنیتی در جنوب لبنان است. وی مدعی شد که تا زمانی که حزب‌الله سلاح خود را تحویل ندهد، از منطقه امنیتی در لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.

«ایلا واویه»، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز دیروز مدعی شد که نیروهای لشکر ۳۶ طی دوره اخیر، روی پاکسازی دو مسیر زیرزمینی در منطقه ارتفاعات علی الطاهر که در محدوده منطقه امنیتی قرار دارد، کار کرده‌اند.

وی مدعی شد که این نیروها به کنترل عملیاتی بر منطقه ارتفاعات، هم در سطح زمین و هم در زیر آن دست یافته‌اند و منطقه را از عناصر حزب‌الله پاکسازی کرده‌اند.