رژیم صهیونیستی ۵ اسیر لبنانی را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، کاروان کمیته بین المللی صلیب سرخ در گذرگاه مرزی راس الناقوه دو اسیر لبنانی به نام های حسین عبدالله عیاش و علی حسن شور و دو اسیر سوری به نام های اسعد محمود حسکه و سام ابراهیم الصمادی را که پیشتر به اسارت دشمن درآمده بودند، تحویل گرفت.

بر اساس این گزارش،‌ کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد که بنابه درخواست نهادهای ذیربط روند انتقال پنج فرد را از اسرائیل به لبنان تسهیل کردیم. چهار نفر از آنان امروز منتقل می شوند و نفر پنجم دیروز به لبنان منتقل شد. لبنان هم اعلام کرد که امروز چهار نفر آزاد شده را تحویل گرفته است.

خبرگزاری رسمی لبنان پیشتر گزارش داده بود که کاروانی از کمیته بین المللی صلیب سرخ عازم گذرگاه راس الناقوره شد تا چهار اسیر را از ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل تحویل بگیرد. ارتش لبنان اسرا را در منطقه المنصوری در جنوب صور تحویل خواهد گرفت.

جوزف عون رئیس جمهور لبنان در واکنش به آزادی این ۵ اسیر، از تلاش های آمریکا و کمیته بین المللی صلیب سرخ برای آزاد کردن اولین گروه اسرای دربند در اسرائیل تشکر کرد.