دود مشاهده‌ شده در محدوده کوچه برلن؛ ۶ نفر مصدم شدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، از اعزام نیروهای اورژانس به دنبال مشاهده دود در محدوده کوچه برلن خبر داد و گفت: این دود مربوط به یک واحد تولیدی پوشاک بوده است.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حدود ساعت ۱۸:۳۵، گزارشی مبنی بر مشاهده دود در محدوده کوچه برلن، حوالی میدان بهارستان، به اورژانس اعلام شد.

تبریزی افزود: در پی این گزارش، دو دستگاه آمبولانس، دو دستگاه موتولانس و دو دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران با اشاره به وضعیت محل حادثه گفت:در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که این افراد در محل درمان شدند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس تا زمان مشخص شدن کامل شرایط، در محل حادثه حضور دارند.