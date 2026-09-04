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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

دود مشاهده‌ شده در محدوده کوچه برلن؛ ۶ نفر مصدم شدند

دود مشاهده‌ شده در محدوده کوچه برلن؛ ۶ نفر مصدم شدند

سخنگوی اورژانس استان تهران گفت: دود مشاهده‌ شده در محدوده کوچه برلن مربوط به به یک واحد تولیدی پوشاک بود و هر ۶ نفر مصدوم شده در این حادثه در محل درمان شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، از اعزام نیروهای اورژانس به دنبال مشاهده دود در محدوده کوچه برلن خبر داد و گفت: این دود مربوط به یک واحد تولیدی پوشاک بوده است.

وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حدود ساعت ۱۸:۳۵، گزارشی مبنی بر مشاهده دود در محدوده کوچه برلن، حوالی میدان بهارستان، به اورژانس اعلام شد.

تبریزی افزود: در پی این گزارش، دو دستگاه آمبولانس، دو دستگاه موتولانس و دو دستگاه خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.

سخنگوی اورژانس استان تهران با اشاره به وضعیت محل حادثه گفت:در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که این افراد در محل درمان شدند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای اورژانس تا زمان مشخص شدن کامل شرایط، در محل حادثه حضور دارند.

کد مطلب 6937363
محدثه رمضانعلی

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