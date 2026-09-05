رضا محمودی‌زاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان رقابت‌های دو روزه گلف‌کروکت منطقه دو کشور به میزبانی شهرستان قاینات، گفت: این مسابقات با حضور ۹ تیم از استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در بخش آقایان و بانوان برگزار شد و در نهایت چهار تیم موفق به کسب سهمیه حضور در لیگ‌های برتر و دسته یک کشور شدند.

وی با اشاره به سطح قابل قبول این رقابت‌ها، خاطرنشان کرد: مسابقات منطقه دو کشور با هدف توسعه گلف‌کروکت، ایجاد فرصت رقابت برای ورزشکاران و شناسایی استعدادهای این رشته برگزار شد و خوشبختانه شاهد رقابت‌هایی نزدیک و قابل توجه میان تیم‌های حاضر بودیم.

محمودی‌زاوه در ادامه افزود: در بخش آقایان، تیم طلای سرخ قاین و تیم سیستان و بلوچستان با کسب نتایج لازم، جواز حضور در لیگ برتر گلف‌کروکت کشور را به دست آوردند.

به گفته وی، در بخش بانوان نیز تیم خورشید قاین عنوان نخست و تیم بیرجند عنوان دوم را کسب کردند و هر دو تیم موفق به کسب سهمیه حضور در لیگ دسته یک کشور شدند.

رئیس هیئت گلف خراسان جنوبی با بیان اینکه صعود سه تیم از استان خراسان جنوبی به لیگ برتر و دسته یک کشور، اتفاقی مهم برای گلف‌کروکت استان محسوب می‌شود، تصریح کرد: این موفقیت نشانگر آن است که سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها، برگزاری مسابقات و توجه به استعدادیابی در استان در مسیر درستی قرار گرفته است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد حضور پررنگ‌تر ورزشکاران خراسان جنوبی در سطح ملی باشیم.

محمودی‌زاوه همچنین میزبانی شهرستان قاینات را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی استان دانست و گفت: برگزاری مسابقات منطقه‌ای و ملی در شهرستان‌های خراسان جنوبی، علاوه بر کمک به رشد رشته‌های ورزشی، ظرفیت‌های استان را برای میزبانی رویدادهای بزرگ‌تر معرفی می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز تداوم حضور استان در تقویم مسابقات کشوری باشد.

وی خاطرنشان کرد: هیئت گلف خراسان جنوبی برای توسعه گلف‌کروکت و سایر رشته‌های زیرمجموعه گلف در استان برنامه‌های جدی دارد و تلاش می‌کنیم با افزایش تعداد مسابقات، توسعه آموزش و استعدادیابی و فراهم کردن شرایط مناسب برای ورزشکاران، جایگاه خراسان جنوبی را در گلف کشور بیش از پیش ارتقا دهیم.