به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌علی حشمتی ظهر شنبه در نشست خبری با تأکید بر تفاوت اتحادیه تعاونی مسکن با انبوه‌سازان اظهار کرد: تعاونی‌ها مسکن را به قیمت تمام‌شده به اعضا کارمند و کارگر عرضه می‌کنند و سودی در کار نیست.

وی ادامه داد: امروز قیمت تمام‌شده ساخت منهای زمین و پروانه در تعاونی‌ها به زیر ۲۰۰ تا ۲۵۰ دلار در هر مترمربع رسیده در حالی که در بازار اعداد بسیار بالاتری رایج است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های مسکن استان اصفهان افزود: از شهریور پارسال تاکنون حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی افتتاح شده و ۱۴ هزار واحد در قالب ۱۱۶ پروژه در حال ساخت است که با نرخ امروز حدود ۵۶ همت ارزش دارد اما سه عامل اصلی شامل نظام مهندسی، تأمین اجتماعی و خدمات انشعابات قیمت را بالا می‌برد.

حشمتی تصریح کرد: در بسیاری موارد هزینه نظام مهندسی و بیمه تأمین اجتماعی با قیمت زمین برابر می‌شود؛ تعاونی‌ها برخلاف نهضت ملی مسکن از تخفیف‌ها و تسهیلات برخوردار نیستند.

بروکراسی ۲ ساله گرفتن پروانه و تورم

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد توان ما صرف گرفتن پروانه، پایان‌کار، آتش‌نشانی و خدمات می‌شود و فقط ۱۰ درصد صرف ساخت. گرفتن پروانه حدود ۲ سال طول می‌کشد و تورم این مدت را مستقیم به قیمت تمام‌شده تحمیل می‌کند.

حشمتی تاکید کرد: تعاونی ۴۰۰ واحدی با فرد چهار واحدی هیچ تفاوتی در صف شهرداری ندارد در حالی که نماینده صدها نفر است؛ از این رو خواستار نگاه ویژه شهرداری‌ها، نظام مهندسی، تأمین اجتماعی و وزارت کشور به تعاونی‌های مسکن هستیم.

لزوم ایجاد ارتباط ساختاری میان تعاونی‌های مسکن و شهرداری‌ها

در این نشست همچنین سیدعلی وطن‌خواه اردستانی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن استان اصفهان نیز گفت: اتحادیه طی سال‌های اخیر از حدود ۵۰ عضو به ۱۱۸ عضو رسیده و به محیط بزرگ‌تری منتقل شده است.

وی افزود: مجوز اولیه مرکز آموزش تخصصی تعاون مسکن صادر شده و حدود ۵۰ درصد کار پیشرفت داشته است. این مرکز برای نخستین‌بار به‌صورت تخصصی در کشور راه‌اندازی می‌شود تا اعضای تعاونی‌ها تخصص لازم را کسب کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن استام اصفهان خاطرنشان کرد: ۶ کمیسیون تخصصی تشکیل شده که مهم‌ترین آن‌ها عمران، حقوقی و بازرگانی است.

وطن‌خواه اردستانی از برگزاری اجلاس ملی سرمایه‌گذاری در تولید مسکن با محوریت اتحادیه در آذر ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: سال گذشته اجلاس با بازخورد مثبت ملی برگزار شد و امسال بزرگ‌تر خواهد بود. یکی از اهداف، ایجاد ارتباط ساختاری میان تعاونی‌های مسکن و شهرداران سراسر کشور است.

وی خاطرنشان کرد: بیانیه پارسال درباره مطالبات تعاونی‌ها به وزارتخانه و مجلس ارسال شده و رایزنی با کمیسیون عمران مجلس برای کاهش هزینه‌ها در قالب طرح قانونی در جریان است. همچنین شرکت تعاونی اجاره‌داری املاک برای عرضه واحدهای حبس‌شده به بازار اجاره در حال تأسیس نهایی است.