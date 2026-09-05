مهدی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای اردوی جهادی در استان با عنوان «به نام آقای شهید ایران» در هفته دولت، گفت: در قالب این رزمایش جهادی، دامپزشکی استان خراسان جنوبی همچون گذشته به ۱۷ روستای محروم استان خدمت‌رسانی کرد.

محمدزاده بیان کرد: ۱۸ اکیپ دامپزشکی و ۳۵ نفر از همکاران در این اردوی جهادی، خدمات مورد نیاز را به تولیدکنندگان روستایی ارائه کردند.

به گفته وی، در این اردوی جهادی بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ رأس دام سبک واکسینه شدند و ۴۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اماکن دامی نیز عملیات سم‌پاشی و ضدعفونی انجام شد و بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ رأس دام نیز مورد سم‌پاشی قرار گرفتند.

وی همچنین از ویزیت رایگان بیش از ۱۵۰ رأس دام خبر داد و افزود: ۱۶ کلاس آموزشی نیز در این روستاها توسط همکاران ما برگزار شد.

مسئول قرارگاه جهاد دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار کرد: ارائه خدمات به مناطق مختلف استان، به‌ویژه روستاهای دورافتاده و محروم، در تمام طول سال، تنها یکی از وظایف گسترده دامپزشکی است.