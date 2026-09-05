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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

بهره‌مندی ۱۷ روستا از خدمات رایگان جهاد دامپزشکی در هفته دولت

بهره‌مندی ۱۷ روستا از خدمات رایگان جهاد دامپزشکی در هفته دولت

بیرجند- مسئول قرارگاه جهاد دامپزشکی خراسان جنوبی از بهره‌مندی ۱۷ روستای محروم استان از خدمات رایگان جهاد دامپزشکی در هفته دولت خبر داد.

مهدی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای اردوی جهادی در استان با عنوان «به نام آقای شهید ایران» در هفته دولت، گفت: در قالب این رزمایش جهادی، دامپزشکی استان خراسان جنوبی همچون گذشته به ۱۷ روستای محروم استان خدمت‌رسانی کرد.

محمدزاده بیان کرد: ۱۸ اکیپ دامپزشکی و ۳۵ نفر از همکاران در این اردوی جهادی، خدمات مورد نیاز را به تولیدکنندگان روستایی ارائه کردند.

به گفته وی، در این اردوی جهادی بیش از ۸ هزار و ۹۰۰ رأس دام سبک واکسینه شدند و ۴۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع از اماکن دامی نیز عملیات سم‌پاشی و ضدعفونی انجام شد و بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ رأس دام نیز مورد سم‌پاشی قرار گرفتند.

وی همچنین از ویزیت رایگان بیش از ۱۵۰ رأس دام خبر داد و افزود: ۱۶ کلاس آموزشی نیز در این روستاها توسط همکاران ما برگزار شد.

مسئول قرارگاه جهاد دامپزشکی خراسان جنوبی اظهار کرد: ارائه خدمات به مناطق مختلف استان، به‌ویژه روستاهای دورافتاده و محروم، در تمام طول سال، تنها یکی از وظایف گسترده دامپزشکی است.

کد مطلب 6937946

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