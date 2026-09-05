به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کرمپور از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمانیافته دپوی سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: با اجرای یک عملیات پیچیده اطلاعاتی، بیش از ۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق که بهصورت مخفیانه و با روشهای غیرقانونی انباشت شده بود، کشف و ضبط شد.
وی بیان داشت: در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی دادستانی کل کشور مبنی بر صیانت از حقوق بیتالمال و مقابله قاطع با پدیده شوم قاچاق سوخت، دستگاه قضایی با اشراف کامل اطلاعاتی وارد عمل شد.
دادستان عمومی و انقلاب ازنا، افزود: این اقدام موفق با دستور قضایی و مشارکت فعال سربازان گمنام امامزمان (عج) در کمیته اطلاعاتی شهرستان و نیروهای خدوم پلیس فراجا به سرانجام رسید. در جریان این عملیات، یک انبار غیرمجاز که به طور حرفهای و با استفاده از لولهگذاریهای پنهانی و زیرزمینی مبادرت به انباشت سوخت قاچاق میکرد، شناسایی و بیش از ۳۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در آن کشف و ضبط گردید.
کرمپور با اشاره به ابعاد تخلفات صورتگرفته در این مجموعه، تصریح کرد: واحد مذکور فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی، به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی، مخاطرات جدی برای منطقه ایجاد کرده بود. در همین راستا پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی و دستگیری سایر عوامل احتمالی دخیل در این شبکه، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی با هشدار به مخلان امنیت اقتصادی، تأکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با قاچاق سازمانیافته که موجبات تضییع حقوق عمومی و ضربه به پیکره اقتصادی کشور را فراهم میآورد، هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب ازنا، عنوان کرد: این رویه با هماهنگی کامل ضابطان قضایی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با قاطعیت و تا حصول نتیجه نهایی دنبال خواهد شد.
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