به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم حججی ظهر شنبه در مجمع عمومی سالیانه هیئت ترایاتلون استان کردستان با قدردانی از حمایتهای صورت گرفته از این هیئت اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حمایت مناسبی از هیئت ترایاتلون کردستان صورت گرفته و پیگیریهای مسئولان هیئت برای ارتقای جایگاه این رشته در استان قابل تقدیر است.
وی با اشاره به پایین بودن آمار بیمهشدگان ترایاتلون در کشور افزود: یکی از مشکلات این رشته، کوچک بودن بدنه آن است و برای حل این مسئله باید فعالیتهای همگانی افزایش پیدا کند. هرچه پایه این ورزش بزرگتر شود، امکان شناسایی ورزشکاران مستعد و رسیدن نفرات بیشتر به سطح قهرمانی نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس فدراسیون ترایاتلون با بیان اینکه نباید سختیهای این رشته به شکلی مطرح شود که موجب دور شدن علاقهمندان شود، گفت: باید در معرفی ترایاتلون، ظرفیتهای مثبت آن نیز مورد توجه قرار گیرد و مردم بدانند که این رشته میتواند بخشی از سبک زندگی ورزشی باشد.
حججی همچنین بر ضرورت توجه به آموزش تأکید کرد و گفت: برگزاری دورههای مربیگری و داوری در استان کردستان باید مورد توجه قرار گیرد و فعالیتهای استعدادیابی نیز با انسجام بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به فعالیت ورزشکاران کردستانی در این رشته افزود: در استان ظرفیت مناسبی در میان ورزشکاران، مربیان و فعالان ترایاتلون وجود دارد و باید از این ظرفیت برای توسعه رشته و پرورش ورزشکاران مستعد استفاده شود.
رئیس فدراسیون ترایاتلون در ادامه بر اهمیت ثبت و بیمه ورزشکاران تأکید کرد و گفت: هیئتهای استانی باید برای افزایش تعداد بیمهشدگان برنامهریزی کنند و ورزشکارانی که از رشتههای دیگر وارد ترایاتلون میشوند نیز به شکل صحیح در این رشته ثبت شوند.
حججی با اشاره به ضرورت توسعه رشتههای مرتبط با ترایاتلون اظهار کرد: استفاده از ظرفیت رشتههایی مانند پنجگانه مدرن و هایروکس میتواند به افزایش تعداد افراد فعال در مجموعه ورزشهای مرتبط کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش ارتباط و مکاتبات هیئت کردستان با فدراسیون تأکید کرد و گفت: پیگیری مستمر امور، مکاتبات و ارائه گزارش عملکرد میتواند به حرکت و پویایی بیشتر هیئت کمک کند.
رئیس فدراسیون ترایاتلون در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار فعالیتهای هیئت کردستان در حوزه همگانی، استعدادیابی، آموزش و قهرمانی، این هیئت در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۵ بتواند جایگاه مناسبی در میان هیئتهای برتر کشور به دست آورد.
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