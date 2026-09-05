به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در آیین اهدای ۲۰۰ تخته فرش به خانواده های نیازمند که به همت جهانگیر ابراهیمی، خیر داوطلب هلال احمر به نیازمندان اهدا شد، گفت: قدردان زحمات خیرین هستیم که همواره در کنار جمعیت هلال احمر در حال خدمت رسانی به مردم هستند. ما همواره از نماینده ولی فقیه در هلال احمر آموخته ایم که باید کمک کردن به صورت شفاف و بی منت باشد و امروز نیز در این مسیر گام بر می داریم.

وی توضیح داد: امروز جهانگیر ابراهیمی و سایر خیرین کشور با انجام چنین کارهای خیری، به نیکی یاد می شوند و از آنها تصویری به یاد می ماند که تجلی بخش همراهی با مردم است. آنچه مشاهده می کنیم، قسمتی کوچکی از فعالیت خیرین است و آن ها هر چه داشته اند برای کمک به مردم به میدان آورده اند. خیرین امروز با ایثار نشان داده اند که آماده اند از دارایی خود برای توانمندسازی مردم و اقشار کم برخوردار بگذرند و این اقدامی بسیار ارزشمند است.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: نام نیک و داشتن فرصت گرفتن دست نیازمندان، بزرگ ترین دارایی هر شخصی می تواند باشد و این افتخار نصیب هرکسی نمی شود.

وی افزود: امروز در میان مردم صبور منطقه بیدگنه حاضر شده ایم. مردمی که در جنگ های تحمیلی اخیر روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند و ما قدردان صبوری و مقاومت این مردم هستیم. هلال احمر همواره کنار مردم مقاوم ایران خواهد بود و قدردان همراهی شما خواهد بود.

کولیوند تصریح کرد: بر اساس نیازسنجی محلی که در منطقه بیدگنه صورت گرفت و به دنبال درخواست مسئولین منطقه، مقرر شد در این منطقه یک پایگاه امداد و نجات مجهز راه اندازی شود تا دسترسی مردم به خدمات امدادی تسهیل شود. این گامی عملی در راستای توسعه خدمات هلال احمر در نقاط مختلف کشور است و با جدیت این رویه دنبال می شود.