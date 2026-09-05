۶۰ درصد تصادفات خوزستان ناشی از عدم کنترل وسیله است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز حسنوند عصر امروز شنبه در یک برنامه تلویزیونی به بررسی وضعیت سفرهای تابستانی و علل تصادفات جاده‌ای پرداخت و گفت: در ۱۶۷ روز گذشته تصادفات فوتی نسبت به سال قبل سه درصد افزایش داشته است اما در شهریورماه خوشبختانه ۱۹ درصد کاهش در تصادفات فوتی استان ثبت شده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد تصادفات به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله رخ می‌دهد و از میان ۱۷ تخلف حادثه‌ساز، چند عامل اصلی بیشترین نقش را دارند.

رئیس پلیس راه خوزستان، مهم‌ترین این عوامل را تخطی از سرعت مطمئنه عنوان کرد و توضیح داد: سرعت مطمئنه، سرعتی است که راننده بتواند در مواجهه با خطر ناگهانی، وسیله را کنترل کند؛ این عدد ثابت نیست و به شرایط جاده، وسیله و محیط بستگی دارد.

سرهنگ حسنوند با اشاره به خطر خستگی و خواب‌آلودگی به‌ویژه در خوزستان به دلیل فاصله زیاد بین شهرها، به رانندگان توصیه کرد هر ۲ ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کنند.

وی همچنین به تغییر مسیر ناگهانی و عدم رعایت فاصله طولی اشاره کرد و افزود: رعایت قاعده دو ثانیه در شرایط عادی و چهار ثانیه در جاده‌های لغزنده ضروری است.

سرهنگ حسنوند با استناد به ماده ۸۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی نسبت به حواس‌پرتی هشدار داد و بیان کرد: راننده باید از هر چیزی که تمرکز او را به هم می‌زند، از جمله صحبت با تلفن همراه، خوردن و آشامیدن و روشن کردن سیگار، خودداری کند.

وی با اشاره به وضعیت راه‌های استان گفت: ۱۷ هزار کیلومتر راه مواصلاتی در استان وجود دارد که از این میزان تنها ۱۳۵ کیلومتر آزادراه است، حدود ۲ تا ۲.۵ هزار کیلومتر بزرگراه بوده و مابقی جاده‌های دوطرفه هستند.

رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: در جاده‌های دوطرفه با سرعت ۸۵ تا ۹۵ کیلومتر بر ساعت، یک لحظه غفلت می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

سرهنگ حسن‌وند در پایان به شهروندان توصیه کرد: سفر را با عجله و بی‌تخبط به سلامت خانواده همراه نکنید؛ یک لحظه غفلت ممکن است برای چندین خانواده پشیمانی به همراه داشته باشد.