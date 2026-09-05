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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

جاده چالوس ساعت ۲۰ دوطرفه می‌شود

جاده چالوس ساعت ۲۰ دوطرفه می‌شود

جانشین پلیس راه راهور فراجا از بازگشایی محور چالوس به‌صورت دوطرفه از ساعت ۲۰ امروز، ۱۴ شهریورماه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ سیاوش محبی، در تشریح آخرین وضعیت تردد در جاده‌های کشور گفت: محور چالوس و آزاد راه تهران-شمال از ساعت ۲۰ شنبه به‌ صورت دوطرفه بازگشایی می‌شود و تردد در هر دو مسیر امکان‌پذیر خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی درباره دیگر محورهای کشور نیز اظهار کرد: در محور هراز، مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب در محدوده شاهاندشت و حدفاصل رینه تا آب‌اسک، ترافیک سنگین است.

به گفته جانشین پلیس راه راهور فراجا، در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب در محدوده گیلاوند، آزادراه رشت ـ قزوین در محدوده امامزاده هاشم، آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل کردان تا کمالشهر، گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین حدفاصل شهرک مدرس تا محمدشهر و آزادراه تهران ـ ساوه حدفاصل ابتدای آزادراه تا رضی‌آباد نیز ترافیک سنگین است. همچنین در محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع شاهد ترافیک سنگین هستیم.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت تردد روان در برخی محورهای کشور گفت: تردد در محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب، محور فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال روان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 6938312

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