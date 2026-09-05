به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بارانی بیرانوند عصر امروز شنبه در آئین افتتاح تقاطع غیرهمسطح «شهدای اقتدار» شهر خرمآباد در سخنانی با بیان اینکه روایت اقتدار ایران اسلامی امروز نقل محافل و گفتمانهای سیاسی دنیا است، اظهار داشت: این عزت، افتخار و سربلندی متعلق به ملت شریف ایران است.
هر جا وعده دادیم به آن عمل کردیم
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران، ملتی بعثت یافته است، این ملت به انسجام رسیده و در مقابل زورگویان عالم قد علم کرده است، عنوان کرد: امروز این ملت اتحاد و انسجام دارد، مشکلات داخلی را کنار و در مقابل منظومه ظلم و ستم به پا خواسته است، این هم نشات گرفته از تمدن بزرگ اسلامی آن است.
شهردار خرمآباد با بیان اینکه پشتوانه اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این ملت است، افزود: دشمن در پی ایجاد تفرقه و القای حس ناامیدی است، تقویت و ارتقایی سرمایه اجتماعی رمز مقابله با این امر است.
بارانی بیرانوند با تأکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری و همچنین مدیریت ارشد استان تمام تلاش خود را برای تولید رضایتمندی به کار گرفتهاند، گفت: ما با وعده بدون عمل سرمایه اجتماعی را از بین نبردیم، ما هر جا وعده دادیم عمل کردیم یا داریم عمل میکنیم.
افتتاح کمربندی شرقی خرمآباد تا یک ماه آینده
وی در ادامه با تأکید بر اینکه اتصال ۶۰ متری شهید شفیعپور به بلوار ولایت، مطالبه سه دهه گذشته و یکی از مطالبات اصلی مردم شهر بوده است، ادامه داد: ارزش داشت که به جنگ مشکلات برویم و این صحنه زیبا را رقم بزنیم.
شهردار خرمآباد با بیان اینکه متفاوت عملکردن یعنی به سرانجام رسیدن یک پروژه بعد از شش تا هفت دوره مدیریت شهری، تصریح کرد: به شما این نوید را میدهم در کمتر از یک ماه آینده کمربند شرقی خرمآباد افتتاح و ۲۰ روز بعد پل قاضی افتتاح میشود.
مسیر آبادانی خرمآباد متوقف نمیشود
بارانی بیرانوند با اشاره به اینکه مسیر عمران، توسعه و آبادانی شهر خرمآباد مستقل از شرایط سیاسی و حتی اقتصادی کشور تعریف شده است، ادامه داد: وضعیت کشور بههیچعنوان مانع توسعه شهر خرمآباد نیست، نه جنگ، نه آوار، نه تهدید و نه تحریم مسیر آبادانی خرمآباد را متوقف نمیکند.
وی تأکید کرد: برونرفت از مشکلات لرستان و شهر خرمآباد، نیازمند توسعه است، اندیشه و تفکری که قائل به توسعه نیست، نمیتواند عامل توسعه باشد، در این راستا از مدیریت ارشد استان بهخاطر این بینش تقدیر و تشکر میکنم.
شهردار خرمآباد در ادامه با تقدیر از قرارگاه خاتمالانبیا در راستای حمایت از پروژههای عمرانی شهری به خرمآباد، افزود: در این راستا یک قرارداد ۲.۲ همتی را در خرمآباد با حمایت قرارگاه خاتمالانبیا در دستور کار قرار دادیم.
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