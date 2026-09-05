به گزارش خبرنگار مهر، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان شامگاه شنبه ۱۴ شهریور در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال خوزستان اظهار داشت: بازی سختی داریم، هفته گدشته فوتبال با کیفیتی بازی نکردیم؛ در این مواقع انتظارات از تیم بیشتر است.

وی افزود: باید حواسمان باشد؛ باید منطقی فوتبال بازی کنیم، تا لحظه آخر کیفیت را حفظ کنیم؛ استقلال خوزستان شاید با ساختار جدیدی بازی کند، تیم خوبی هستند و سبک خوبی دارند.

نویدکیا تصریح کرد: تیمی هستمد که فوتبال بازی می‌کنند، ممکن است در بازط عقب بیفتند ولی کیفیت خود را حفط می‌کنند، امیدوارم بازی خوبی انجام دهیم.

سرمربی سپاهان گفت: در آینده نزدیک کنفرانس خبری می‌گذاریم ور در مورد خیلی از مسائلی صحبت خواهیم کرد؛ بعد از اتفاقاتی که برای شرکت فولاد مبارکه افتاد، شرایط سختی داشتیم و هواداران باید بدانند چه اتفاقاتی برای ما رخ داد.

وی با بیان این که هماهنگی با رسانه‌ها وظیفه من نیست، خاطرنشان کرد: این کمبود باشگاه است، باشگاه باید این شرایط را فراهم می‌کرد برخی تا مسائل مشخص شود؛ قرارداد خود را چند روز قبل از شروع تمرینات بستم، البته با باشگاه در ارتباط بودم.

نویدکیا ادامه داد: نمی‌توانید به من بگویید من به شما اعتماد ندارم چون تا حالا نشده است در نشست خبری حاضر نباشیم؛ وظیفه خود می‌دانم پاسخگو باشم.

سرمربی سپاهان گفت: نمی‌توانم بگویم بازیکنان جوان چه زمانی بازی خواهد کرد، همیشه معتقدم هر نتیجه‌ای در فوتبال با مسئولیت سرمربی است اما هر کسی باید مسئولیت خود را در باشگاه بردارد.

وی ادامه داد: باید از این بازیکنانی که باشگاه خریداری کرده بازی خوب بگیرم؛ یک سرمربی با یک دیدگاهی بازی می‌کند و بازیکنانی باید در آن سبک خود را نشان دهند.

نویدکیا با بیان این که لطفی وینگر راست نیست و چپ است، خاطرنشان کرد: ولی بازیکنی در پست چپ ندارم و از او ممنون هستم، ممکن است کیفیتش افت پیدا کرده باشد اما این تقصیر بازیکن نیست.

سرمربی سپاهان گفت: نمی‌دانم استقلال خوزستان چگونه بازی خواهد کرد؛ بازی‌ها دو تیم همیشه خوب و پرگل بوده است، امیدوارم با همان شرایط پیش برود؛ قبول دارم که سپاهان در گلزنی خوب عمل نکرده است.

وی افزود: شاید بخشی از آن در خصوص شیوه بازی حریف باشد؛ باید کم کم این مشکلات کوچک را برطرف کنیم؛ تغییرات زیادی داشتیم و باید واقع‌بینانه به مسائل نگاه کنیم، این که تیم نتیجه نگیرد و رسانه به آن برگرداند طبیعی است اما امیدوارم نگاه‌ها منطقی باشد.

نویدکیا تصریح کرد: با بازیکنانی که جدا شدند و مصدوم شدند، شرایط پیچیده شد اما امیداورم با کمک همکاران شرایط تیم را بهتر کنیم.

سرمربی سپاهان گفت: آریا شفیع‌دوست و عسگری در لیست تیم هستند، شرایط ایده‌آلی ندارند و اگر شرایط فراهم باشد باید کم کم شانس بازی پیدا کنند؛ کریمی هم به زودی به تیم اضافه خواهد شد؛ بازیکنانی که بعد از مصدومیت رباط صلیبی بر می‌گردد باید به آن‌ها زمان داد.

وی در پایان گفت: وقتی فوتبال ایران در این حد دچار مشکل شده که نمی‌تواند دربی را در تهران برگزار کند، نشان می‌دهد اصفهان مدیران کاردرستی دارد که توانستند به این شکل و بدون نقص این بازی را در اصفهان برگزار کنند.