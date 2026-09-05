تیراندازی در شهر نتانیا در شمال تل آویو+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که گزارش های اولیه از تیراندازی در نتانیا در شمال تل آویو حکایت دارد و جزئیات در حال بررسی است.

منابع عبری اعلام کردند که یک نظامی اسرائیلی که از شوک پس از جنگ رنج می کشد، در نتانیا تیراندازی کرده است و یک یگان بزرگ از نیروهای پلیس به سمت این مکان گسیل شده اند.

منابع خبری گزارش دادند یک فرد مسلح در شهر «نتانیا» تیراندازی کرده است.

برخی منابع اسرائیلی مدعی شدند این فرد مسلح یکی از نیروهای نظامی این رژیم است که دست به این تیراندازی زده است.

این منابع ادعا می‌کنند این فرد نظامی با مشکلات روانی مواجه بوده و دست به این اقدام زده است.

گفته می‌شود نظامیان صهیونیست این فرد را به ضرب گلوله کشته‌اند.

در حال حاضر، نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی محل تیراندازی را محاصره کرده و به هیچ کس اجازه نمی‌دهند به این منطقه نزدیک شود.