خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نه‌تنها اهداف اعلامی این عملیات محقق نشد، بلکه به اذعان مقامات غربی و رسانه های آمریکایی، بن‌بست راهبردی و شکست‌های میدانی و سیاسی بر متجاوزان تحمیل شد. این جنگ که با حملات گسترده و کشتار غیرنظامیان از جمله دانش‌آموزان بی‌گناه آغاز شد، به‌سرعت ابعاد انسانی، امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرد و واکنش‌های متفاوتی را در رسانه‌های بین‌المللی برانگیخت.

رسانه‌های جهان هر یک با رویکردهای خاص خود، تلاش کرده‌اند روایت این جنگ را شکل دهند؛ بررسی این بازتاب‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از وضعیت واقعی جنگ و چشم‌انداز آن ارائه دهد.

رسانه های انگلیسی

پولیتیکو به نقل از دیپلمات‌های عرب نوشت که ایران با تشدید حملات علیه کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا، دامنه جنگ را گسترش می‌دهد و منطقه چشم‌اندازی برای پایان این مناقشه نمی‌بیند. این دیپلمات‌ها معتقدند تهران انگیزه دارد تا پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در نوامبر، حملات خود را افزایش دهد تا بر دونالد ترامپ و حزبش فشار سیاسی وارد کند.

از روز یکشنبه، نیروهای آمریکایی به جزیره لارک حمله کردند و ایران نیز پایگاه‌های آمریکا در بحرین، اردن، عراق و کویت را هدف قرار داد. یک نفتکش با پرچم عربستان سعودی نیز هدف حمله قرار گرفت و دو خدمه فیلیپینی کشته شدند. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، وعده پاسخی «نامتقارن، چندلایه و محروم‌کننده امنیت از متجاوز» داد. با وجود تلاش میانجی‌گران عمان، پاکستان و قطر برای احیای مذاکرات، کاخ سفید تمایلی به دیپلماسی نشان نمی‌دهد و جی.دی. ونس نیز از اطلاق واژه «جنگ» به این درگیری‌ها خودداری کرده است.

تحلیلگران از جمله الکس واتانکا از مؤسسه خاورمیانه هشدار می‌دهند که اقتصاد کشورهای عرب خلیج فارس در آینده قابل پیش‌بینی، گروگان ایران خواهد بود. این گزارش نشان می‌دهد که رهبران منطقه به شدت نگران تشدید تنش و وقوع دور سوم بزرگ جنگ پیش یا پس از انتخابات آمریکا هستند.

روزنامه نیویورک تایمز به نقل از گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا نوشت که جمهوری اسلامی ایران پس از شش ماه جنگ، به درک بهتری از توانمندی‌های نظامی خود دست یافته و با اعتمادبه‌نفس فزاینده، مصمم است تا مناقشه را برای ماه‌ها ادامه دهد. بر اساس این گزارش، رهبری ایران که پیش‌تر دچار پراکندگی بود، اکنون منسجم‌تر شده و مخالفان داخلی نیز به حاشیه رانده شده‌اند. تهران همچنان ذخایر موشکی و پهپادی قابل توجهی در اختیار دارد و به شناخت دقیق‌تری از چگونگی اعمال کنترل بر تنگه هرمز دست یافته است.

نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی تصریح می‌کند که ایران با آگاهی از کاهش ذخایر تسلیحاتی واشنگتن، بر این باور است که ارتش آمریکا برای انجام حملات بزرگ جدید با مشکل مواجه خواهد بود. همچنین تهران قصد دارد جنگ را دست‌کم تا انتخابات میاندوره‌ای آمریکا ادامه دهد تا فشار سیاسی بر ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را افزایش دهد. جیسون کرو، نماینده دموکرات، می‌گوید ایرانی‌ها در حال انجام یک بازی بسیار بلندمدت‌تر هستند و احساس قدرت می‌کنند.

این گزارش همچنین به حملات سایبری گسترده عوامل مرتبط با ایران به بیش از ۱۰۰ سامانه آبی در آمریکا اشاره می‌کند که به عنوان بخشی از تلاش برای فرسایش صبر عمومی آمریکایی‌ها ارزیابی شده است. در مجموع، نیویورک تایمز نتیجه می‌گیرد که دستیابی به توافقی برای پایان کامل جنگ بسیار دشوار خواهد بود، زیرا ایران حاضر به عقب‌نشینی نیست و از اهرم‌های نظامی و روانی خود برای تحمیل هزینه به واشنگتن بهره می‌برد.

رسانه های عربی

الجزیره در مقاله ای نوشت: آمریکا در سال ۲۰۲۶ با تولید بیش از ۱۳ میلیون بشکه نفت در روز، به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شده است؛ اما این جایگاه ممکن است پایدار نباشد. انقلاب نفتی آمریکا عمدتاً حاصل تلاش‌های جورج میچل و توسعه فناوری شکست هیدرولیکی و حفاری افقی بود که استخراج نفت و گاز از لایه‌های شیل را اقتصادی کرد. با این حال، هزینه تولید نفت شیل آمریکا حدود ۲۵ تا ۴۰ دلار در هر بشکه است، در حالی که این هزینه در عربستان تنها ۳ تا ۸ دلار است.

این مقاله می افزاید: طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر اثبات‌شده نفت آمریکا حدود ۴۶ میلیارد بشکه است. با نرخ تولید فعلی، این ذخایر در صورت ثابت ماندن شرایط، حدود ۹ تا ۱۰ سال کفایت می‌کند. البته اکتشافات جدید و فناوری‌های پیشرفته می‌توانند این زمان را افزایش دهند. این مقاله تاکید می کند که در این شرایط، ونزوئلا با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان، اهمیت راهبردی پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاری گسترده آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا می‌تواند امنیت انرژی واشنگتن را تقویت کرده و عمر منابع نفتی آن را به حدود ۲۳ سال افزایش دهد.

المیادین در مقاله ای نوشت: راهبرد جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، پس از ناکامی در دستیابی به پیروزی نظامی، بر «جنگ فرسایشی» متمرکز شده است. هدف اصلی این راهبرد، محاصره اقتصادی، کاهش صادرات نفت، محدودکردن دسترسی ایران به نظام مالی و فناوری و در نهایت وادارکردن تهران به مذاکره و پذیرش محدودیت‌های راهبردی است.

نویسنده معتقد است این اقدامات احتمالاً توان سرنگونی نظام ایران را ندارند و موفقیت آنها به میزان همراهی کشورهای دیگر با تحریم‌های آمریکا بستگی دارد. در مقابل، ایران با سابقه طولانی تحمل تحریم‌ها، توانایی بستن یا مختل‌کردن تنگه هرمز، حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و روابط بین‌المللی خود، ظرفیت مقابله و فرسایش آمریکا را دارد.

مقاله همچنین به هزینه‌های مالی و سیاسی جنگ برای واشنگتن و کاهش محبوبیت ترامپ و جمهوری‌خواهان اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد که نشانه‌های فعلی، از جمله افزایش قیمت نفت و نارضایتی داخلی آمریکا، ممکن است حاکی از برتری تدریجی ایران در جنگ فرسایشی باشد.

رأی الیوم در مقاله ای به تاریخچه روابط ایران و اردن طی دهه ها گذشته پرداخته و نوشت: این روابط در چهار مرحله دستخوش تنش شده است. مرحله نخست به جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که ملک حسین از صدام حمایت کرد و روابط اردن با ایران پس از انقلاب تیره شد.

مقاله می افزاید: در مرحله دوم، ایران از حمایت یاسر عرفات از صدام شگفت‌زده شد و آمریکا کشورهای عربی را به پشتیبانی از عراق سوق داده بود. مرحله سوم با شکل‌گیری تصور تقابل ناسیونالیسم ایرانی و عربی همراه شد؛ نویسنده ضمن انتقاد از حمایت اعراب از صدام، حمله عراق به ایران را عامل آغاز جنگ می‌داند.

در مرحله کنونی، نویسنده معتقد است وابستگی اردن به آمریکا و حضور نظامی آمریکا در این کشور، به‌ویژه برای حمایت از اسرائیل، مانع بهبود روابط تهران و اَمان است. او همچنین به طرح انتقال فلسطینیان به اردن اشاره می‌کند و آن را عاملی مؤثر بر این تنش می‌داند. به باور نویسنده، کاهش نفوذ آمریکا در خاورمیانه در راستای منافع روسیه و چین نیز هست و ایران در برابر فشار آمریکا تسلیم نخواهد شد.