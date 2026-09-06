حجتالاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه، اظهار کرد: اگر کسی این طرح را بهخوبی مطالعه کرده و با دقت مفاد آن را بررسی کرده باشد، متوجه میشود که آنچه برخی از افراد در دولت مطرح میکنند مبنی بر اینکه با تصویب این طرح ارتباط ما با جهان و دنیا قطع میشود، سخن نادرستی است.
وی افزود: همه کشورها قوانینی برای مقابله با نفوذ و جلوگیری از آسیبهای ناشی از آن دارند و ما نیز نمیتوانیم به این بهانه که ممکن است ارتباط ما با دنیا قطع شود، از پیگیری و تصویب قانونی که راه نفوذ را ببندد، خودداری کنیم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر موضوعات و مسائلی وجود دارد که میتواند از نفوذ بیگانگان جلوگیری کند و راههای نفوذ را مسدود کند، باید برای آن چارچوب قانونی مشخصی داشته باشیم و نمیتوان به دلیل نگرانی از تأثیر آن بر ارتباطات خارجی، از قانونگذاری در این زمینه صرفنظر کرد. البته قرار نیست با تصویب این طرح، ارتباط ما با دنیا قطع شود.
غضنفرآبادی تصریح کرد: بنده این طرح را مطالعه و بررسی کرده و آن را طرح مناسبی میدانم و معتقدم تصویب آن در شرایط کنونی لازم و ضروری است.
وی با تأکید بر ضرورت مقابله با نفوذ، گفت: باید جلوی نفوذ گرفته شود، چرا که کشور ما از این مسئله آسیبهای جدی دیده است. بهخصوص در این دو جنگ اخیر علیه کشورمان، واقعاً آسیبهای جدی به کشور و مردم ما وارد شده و در سالهای گذشته نیز شاهد آسیبهایی از ناحیه نفوذ بودهایم.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین، همه باید کمک کنیم که راه را برای جریان نفوذ سد کنیم و اجازه ندهیم این جریان از مسیرهای مختلف به کشور آسیب وارد کند.
وی در پایان تأکید کرد: متأسفانه از طریق جریان نفوذ، آسیبهای جدی به کشور، اقتصاد و امنیتمان وارد شده است و به همین دلیل باید با این موضوع مقابله کرد و راههای نفوذ را مسدود کرد.
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