سرخک یکی از مسری ترین بیماری ها؛ این فیلم را ببینید

به گزارش خبرنگار مهر، برخی افراد سرخک را فقط یک بثورات کوچک و تب میدانند که طی چند روز برطرف میشود. اما سرخک میتواند عوارض جدی برای سلامت به خصوص برای کودکان زیر پنج سال ایجاد کند.
سرخک بسیار مسری است؛ اگر یک نفر به آن مبتلا باشد، در صورت عدم محافظت، از هر ۱۰ نفر نزدیک به فرد آلوده، ۹ نفر به آن مبتلا میشوند.
بهترین روش محافظت در برابر سرخک، واکسن سرخک، اوریون و سرخجه (MMR) است که محافظت طولانی مدت در برابر همه گونههای سرخک ایجاد میکند.
علائم سرخک
علائم سرخک ۷ تا ۱۴ روز پس از تماس با ویروس ظاهر میشوند.
- تب بالا
- سرفه
- آبریزش بینی
- قرمزی و آبریزش چشم (ورم ملتحمه)
- جوش
سرخک خیلی خطرناک است
سرخک بسیار مسری است. وقتی فرد آلوده سرفه یا عطسه میکند، ویروس از طریق هوا پخش میشود. حتی ممکن است با قرار گرفتن در اتاقی که فرد مبتلا به سرخک در آن بوده است، به سرخک مبتلا شوید. این اتفاق میتواند تا ۲ ساعت پس از ترک آن فرد از اتاق هم رخ دهد.
فردی که به سرخک مبتلا است میتواند تا ۹۰ درصد افراد نزدیک به خود را آلوده کند، البته اگر در مقابل این بیماری واکسینه نشده باشند. حتی فرد آلوده ممکن است قبل از اینکه از ابتلای خود آگاه باشد آن را به دیگران منتقل کند. به طور دقیقتر سرخک از ۴ روز قبل تا ۴ روز پس از ظاهر شدن بثورات قابل سرایت است.
این فیلم را حتما ببینید
در این فیلم می توانید از بیماری سرخک و نحوه پیشگیری از آن، آگاه و مطلع شوید.
نظر شما