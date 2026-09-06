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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۴

برخورد رخ به رخ ۳ خودرو در دشتستان

برخورد رخ به رخ ۳ خودرو در دشتستان

بوشهر- سرپرست هلال‌احمر شهرستان دشتستان گفت: برخورد رخ به رخ سه خودرو سواری٬ سه مصدوم برجای گذاشت.

علیرضا اردشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته گزارشی مبنی بر برخورد رخ به رخ سه دستگاه خودرو سواری شامل پژو پارس، تارا و نیسان وانت به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ اعلام شد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در کیلومتر ۱۴ جاده دالکی به کنارتخته رخ داده بود افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات دریاقلی به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست هلال‌احمر شهرستان دشتستان افزود: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی شهر برازجان انتقال داده شدند.

کد مطلب 6938614

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    نظرات

    • IR ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      این اتومبیل قاتل بشر است موتورسیکلت نیز بد تر از آن تنها دوچرخه باید بماند ان هم دوچرخه غیر برقی و وسایل سواری عمومی و مترو

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