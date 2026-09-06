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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

تصادف پراید و کوئیک در گالیکش ۷ مصدوم بر جای گذاشت

تصادف پراید و کوئیک در گالیکش ۷ مصدوم بر جای گذاشت

گالیکش-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: برخورد یک دستگاه پراید و خودروی کوئیک در روستای اسلام‌آباد گالیکش، هفت مصدوم بر جای گذاشت که ۶ نفر از آنان به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع تصادف میان دو خودروی سواری در روستای اسلام‌آباد شهرستان گالیکش و مصدومیت هفت نفر در این حادثه خبر داد.

وی افزود: این حادثه در روستای اسلام‌آباد شهرستان گالیکش رخ داد و پس از دریافت گزارش حادثه از سوی اورژانس، نیروهای امدادی هلال‌احمر برای امدادرسانی به مصدومان به محل اعزام شدند.

وی افزود: یک تیم عملیاتی از پایگاه سه‌راهی گالیکش با یک دستگاه آمبولانس در کوتاه‌ترین زمان خود را به محل حادثه رساند و اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: در این حادثه هفت نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه، دو نفر از مصدومان توسط امدادگران هلال‌احمر برای ادامه روند درمان به بیمارستان مینودشت منتقل شدند.

سلیمی گفت: چهار مصدوم دیگر نیز با حضور عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی اضافه کرد: یک نفر از مصدومان با وجود دریافت خدمات اولیه، با رضایت شخصی از انتقال به مرکز درمانی خودداری کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در رانندگی، از رانندگان خواست به‌ویژه در ساعات شب با سرعت مطمئنه حرکت کرده و با توجه بیشتر به شرایط مسیر، از بروز حوادث رانندگی پیشگیری کنند.

سلیمی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا وقوع حوادث، موضوع را از طریق شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند تا تیم‌های امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حضور پیدا کنند.

کد مطلب 6938808

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