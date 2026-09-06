موزه بانک صادرات ایران افتتاح شد

مدیرعامل بانک صادرات ایران در این رویداد با بیان اینکه موزه صرفا اسناد و اشیای باقی‌مانده از گذشته نیست، گفت: ما اکنون شاهد تاریخچه بیش از ۷۰ سال خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه و نقش‌آفرینی در آبادانی کشور عزیزمان برای سالیان متمادی؛ پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از آن در بزنگاه‌های حیاتی از جمله دوران ۸ سال دفاع مقدس هستیم.

افشین خانی، موزه بانک صادرات ایران را نماد تلاش‌های ماندگار سرمایه انسانی در ارائه خدمات به مردم دانست و ضمن قدردانی از اعتماد ۷۵ ساله مشتریان، افزود: هر کدام از اسناد و اشیایی که در این موزه نگهداری می‌شود، نشاندهنده تعهد مجموعه بانک به نوسازی و بهسازی کشورمان در دوره‌های مختلف و طی سالیان طولانی است و من امیدوارم با تقویت خدمت‌رسانی به مشتریان بتوانیم ثمرات شایسته‌ای از خود به جا بگذاریم و به پربارترین شدن این تاریخ یاری برسانیم.