موزه بانک صادرات ایران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، روز شنبه چهاردهم ۱۴ شهریورماه سال جاری و در آستانه هفتاد و پنجمین سال فعالیت بانک صادرات ایران با حضور مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره و هیئتعامل از موزه این بانک به عنوان یکی از نمادهای هویت شبکه بانکی کشورمان رونمایی شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران در این رویداد با بیان اینکه موزه صرفا اسناد و اشیای باقیمانده از گذشته نیست، گفت: ما اکنون شاهد تاریخچه بیش از ۷۰ سال خدمترسانی به اقشار مختلف جامعه و نقشآفرینی در آبادانی کشور عزیزمان برای سالیان متمادی؛ پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از آن در بزنگاههای حیاتی از جمله دوران ۸ سال دفاع مقدس هستیم.
افشین خانی، موزه بانک صادرات ایران را نماد تلاشهای ماندگار سرمایه انسانی در ارائه خدمات به مردم دانست و ضمن قدردانی از اعتماد ۷۵ ساله مشتریان، افزود: هر کدام از اسناد و اشیایی که در این موزه نگهداری میشود، نشاندهنده تعهد مجموعه بانک به نوسازی و بهسازی کشورمان در دورههای مختلف و طی سالیان طولانی است و من امیدوارم با تقویت خدمترسانی به مشتریان بتوانیم ثمرات شایستهای از خود به جا بگذاریم و به پربارترین شدن این تاریخ یاری برسانیم.
موزه بانک صادرات ایران مجموعهای از اسناد و اشیای ارزشمندی است که تاریخ ۷۵ ساله و سیر تکامل خدمات و محصولات این بانک را به نمایش میگذارد. این موزه به مدت ۳ روز آماده میزبانی از عموم شهروندان در برج سپهر تهران خواهد بود.
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