مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان اسلامآبادغرب مستقر میشود و آماده دریافت خون از شهروندان خواهد بود.
وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و با همراهی مردم نیکاندیش شهرستان اسلامآبادغرب برگزار میشود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در پشت بیمارستان امام خمینی(ره) اسلامآبادغرب مستقر خواهد بود.
میرزاده از مردم شهرستان اسلامآبادغرب دعوت کرد با حضور در این برنامه انساندوستانه، در تأمین خون مورد نیاز بیماران سهیم شوند و با اهدای خون، گامی برای نجات جان بیماران نیازمند بردارند.
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