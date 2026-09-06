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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۸

تیم سیار اهدای خون کرمانشاه در اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود

تیم سیار اهدای خون کرمانشاه در اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان اسلام‌آبادغرب خبر داد و از مردم نیک‌اندیش برای مشارکت در این امر انسان‌دوستانه دعوت کرد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان اسلام‌آبادغرب مستقر می‌شود و آماده دریافت خون از شهروندان خواهد بود.

وی افزود: این برنامه با هدف تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران و با همراهی مردم نیک‌اندیش شهرستان اسلام‌آبادغرب برگزار می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در پشت بیمارستان امام خمینی(ره) اسلام‌آبادغرب مستقر خواهد بود.

میرزاده از مردم شهرستان اسلام‌آبادغرب دعوت کرد با حضور در این برنامه انسان‌دوستانه، در تأمین خون مورد نیاز بیماران سهیم شوند و با اهدای خون، گامی برای نجات جان بیماران نیازمند بردارند.

کد مطلب 6938694

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