به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سی و یکمین گردهمایی مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، در مشهد مقدس برگزار شد. در این گردهمایی، مسئولان نظام آموزشی کشور از جمله حبیبا معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان، آقامیری مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، حجتی سرپرست صندوق رفاه دانشجویان، جوان رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و صابریان مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور داشتند و به بررسی دقیق راهکارهای عبور از چالش‌های موجود برای این قشر پرداختند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن ادای احترام به آرمان‌های معمار کبیر انقلاب و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، بر رسالت خطیر خود در زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا از طریق ارائه خدمات شرافتمندانه به یادگاران آنان تأکید کردند.

در پایان این نشست، بیانیه پایانی گردهمایی مدیران شاهد و ایثارگر با محورهای زیر به تصویب رسید:

تحقق اجرای کامل آیین نامه ساختار و شرح وظایف ادارات شاهد و ایثارگران دانشگاه‌ها بر مبنای اساسنامه طرح شاهد مصوب شورای انقلاب فرهنگی، با هدف حفظ و تقویت ادارات کل امور دانشجویان متبوع، تأمین نیروی انسانی و تهیه امکانات مورد نیاز، پیش بینی ردیف مستقل در بودجه سنواتی وزارت عتف به منظور خدمت رسانی شایسته به جامعه هدف، مورد تاکید قرار گرفت.

به منظور جلوگیری و کاهش مشکلات آموزشی و تحصیلی؛ تقویت بنیه علمی، تشویق دانشجویان ساعی و ممتاز، اختصاص بودجه مطابق سنوات قبل، تامین اعتبار برای این امر مهم، مجدداً از سوی سازمان امور دانشجویان مورد انتظار است.

تأمین اعتبار لازم جهت اجرای طرح استادان مشاور، با هدف ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان جامعه هدف، مورد انتظار است.

در راستای اجرای تعهدات بنیاد شهید و حفظ شأن دانشجویان جامعه هدف، تسویه بدهی‌های ادارات کل بنیاد شهید و امور ایثارگران به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور(پرداخت شهریه معوقه تحصیلی دانشجویان) مورد تاکید قرار گرفت.

به منظور افزایش نشاط و پویایی گروه در فعالیت‌های ترویجی، فرهنگی - اجتماعی و ورزشی دانشجویان؛ اجرای مجدد جشنواره‌های ملی شهید آوینی، شهید سلیمانی، طرح‌های توانمندسازی، مهارت و بصیرت افزایی، ضیافت ایثار، المپیادهای ورزشی، تقویت کانون‌های علمی - فرهنگی ایثار با تأمین اعتبارات لازم از سوی سازمان امور دانشجویان و بنیاد شهید امور ایثارگران، به عنوان متولی امور مورد تأکید قرار گرفت.