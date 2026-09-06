به گزارش خبرنگار مهر، زینالعابدین الأسدی،صبح یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با ابراز خرسندی از حضور در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی، از استاندار اصفهان، دولت جمهوری اسلامی ایران و تمامی مسئولان محلی که در تسهیل امور زیارت و پشتیبانی از حماسه عظیم اربعین حسینی نقشآفرینی کردند، قدردانی نمود.
عملکردی درخشان و جهادی در خدمت به زائران
الأسدی با اشاره به حضور پررنگ و مؤثر کادر مدیریت شهری اصفهان در کربلای معلی اظهار داشت: آنچه در موسم اربعین امسال در صحنه خدمترسانی به زائران مشاهده شد، تلاش جهادی، پرقدرت و بینظیر مهندسان، پاکبانان و عوامل اجرایی شهرداری اصفهان بود. حضور منسجم این مجموعه به همراه ماشینآلات و تجهیزات کامل تخصصی، جلوهای ماندگار از تعهد و ارادت به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش گذاشت.
وی با تأکید بر استانداردهای بالای خدماترسانی تصریح کرد: اقدامات و خدماتی که کادر مدیریت شهری اصفهان به زائران ارائه کردند، از حیث کیفیت، سرعت عمل و انضباط سازمانی، یک الگوی نمونه و قابل الگوبرداری برای همه خادمان در مناطق مختلف به شمار میرود و نشاندهنده روحیه والای خدمتگزاری، تخصص و مدیریت میدانی دقیق است.
تجلیل متقابل از خادمان حماسه اربعین
به گزارش مهر، در بخش پایانی این نشست، از سوی عتبه مقدسه حسینی از اعضای پارلمان شهری اصفهان و دستاندرکاران ستاد اربعین شهرداری به پاس خدماترسانی شبانهروزی تجلیل به عمل آمد. همچنین اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با اهدای لوح یادبود، از تلاشها و میزبانی مدیران و مسئولان عتبه حسینی در پذیرایی شایسته از زائران و همکاری همهجانبه با نیروهای اعزامی مدیریت شهری قدردانی کردند.
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