به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری ، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۱۵ شهریور۱۴۰۵) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به ظرفیت‌های سازمان منابع طبیعی در حوزه‌های مختلف، گفت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این سازمان، اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری برای تأمین آب سفره‌های زیرزمینی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اختصاص حدود ۳۵ همت برای این طرح‌ها در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، افزود: اگر اعتباری در کمیسیون تلفیق و مجلس برای این موضوع در نظر گرفته شود اما مورد استفاده قرار نگیرد، ظلم به آیندگان است.

عسکری ادامه داد: اگر طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری اجرا شود، آب شرب، کشاورزی و صنعت تأمین و سفره‌های زیرزمینی تثبیت می‌شود و در کنار آن می‌توان از ظرفیت مراتع برای چرای دام، تأمین گوشت و لبنیات و ایجاد اشتغال استفاده کرد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای برنامه هفتم توسعه باید محور فعالیت‌های سازمان منابع طبیعی باشد، خواستار برگزاری جلسات هفتگی درباره مسائل منابع طبیعی و پیگیری مستمر موضوعات این حوزه شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از رئیس سازمان منابع طبیعی خواست برنامه‌های مورد نیاز برای بودجه ۱۴۰۶ را ارائه کند تا مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق بتوانند برای تأمین اعتبارات مورد نیاز از آن دفاع کنند.

عسکری با تأکید بر استفاده از ظرفیت کمیسیون برای رفع موانع قانونی و اجرایی، گفت: اگر موضوعی نیازمند استفساریه یا طرح باشد، باید به کمیسیون اعلام شود تا پیگیری لازم برای رفع موانع انجام شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با تخریب جنگل‌ها و مراتع، بر پیگیری موضوع آتش‌سوزی‌ها، دام مازاد و تلفیق دام و مرتع تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسه مشترک میان سازمان امور عشایر کشور و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تخریب اکوسیستم در برخی فعالیت‌های معدنی، خواستار ارائه گزارش درباره موارد تخریب پوشش گیاهی و مشکلات اجرای ماده ۴۷ شد و تأکید کرد مواردی که امکان اجرای این ماده وجود ندارد، برای پیگیری به کمیسیون اعلام شود.

عسکری همچنین بر پیگیری سهم ۱۲ درصدی مربوط به احیا، اصلاح و بازسازی جنگل‌ها و مراتع تأکید کرد و خواستار برگزاری جلسه با معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان منابع طبیعی در این زمینه شد.

وی در ادامه با اشاره به طرح کاشت یک میلیارد نهال، خواستار ارائه آمار دقیق از میزان اجرای این طرح شد و گفت: باید مشخص باشد این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های شدید و سیلاب، بر ضرورت پیش‌بینی و آمادگی برای مدیریت سیلاب‌ها تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش استانی و شهرستانی درباره وضعیت مسیرها و فضاهای مرتبط شد.

عسکری با اشاره به طرح‌های آبخیزداری، بر تسریع در بررسی و تکمیل طرح مربوطه تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه مجلس برای این موضوع زمینه لازم را فراهم کرده است، باید تصویر مشخصی از طرح تهیه شود تا امکان اختصاص بخشی از بودجه برای اجرای عملیاتی آن فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پنل‌های خورشیدی، از اقدامات انجام‌شده در این حوزه تقدیر کرد و خواستار تسریع در اجرای طرح‌ها و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی و بیت‌المال شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین بر فعال کردن انجمن مرتعداران و استفاده از ظرفیت آنان تأکید کرد و خواستار توجه به موضوع صندوق‌ها و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای پیشبرد مسائل منابع طبیعی شد.

عسکری با اشاره به واگذاری اراضی نیز خواستار نظارت دقیق، شفاف و روشن بر فرآیند واگذاری‌ها شد و گفت: نباید اجازه داد افراد از این فرصت برای منافع شخصی خود سوءاستفاده کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت افزایش تلاش، دقت و شفافیت در عملکرد مدیران، گفت: امروز کم‌کاری و بی‌توجهی مدیران می‌تواند خطر جدی ایجاد کند و باید تلاش شود با انجام دقیق مسئولیت‌ها، مردم امیدوار شوند.

عسکری همچنین دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی و مراتع و استفاده از ظرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را از موضوعات مورد توجه دانست.