از سرگیری دادگاه محاکمه نتانیاهو و هم دستان وی 

به گزارش خبرگزاری مهر، «گیلعاد موراگ»، خبرنگار قضایی روزنامه عبری‌زبان «معاریو» نوشت که پس از پایان ادای شهادت بنیامین نتانیاهو در مرحله پیشین، اکنون نوبت به شهود دفاع او و سایر متهمان این پرونده یعنی «نونی موزس»، «شائول ایلوویچ» و «آیریس ایلوویچ» رسیده است تا در دادگاه حاضر شوند. قضات در این مرحله، نتانیاهو را از حضور در جلسات دادگاه معاف کرده‌اند.

انتظار می‌رود این هفته چهار جلسه برگزار شود؛ امروز جلسه‌ای برای تعیین ترتیب حضور شهود دفاع جدید و زمان‌بندی آن برگزار می‌شود. فردا احتمالاً «زئیو الکین»، عضو کنست، به ادای شهادت شهادت در دادگاه پایان دهد و در ادامه نیز «رونیت مندلبوم» و سرهنگ «شموئیل شربیت» به عنوان شاهد در دادگاه حاضر خواهند شد.

به نوشته معاریو، قضات به دنبال تسریع در جلسات دادگاه هستند و قرار است محاکمه با سرعت ۵ روز در هفته ادامه یابد.

بنیامین نتانیاهو به مدت حدود ۱۰۰ روز در جلسات دادگاه شرکت کرد. وی در دفاعیه خود تلاش کرد با فراخواندن شهود، ادعاهای دادستانی را رد کند. نتانیاهو با ارائه درخواست‌های متعدد برای تعویق یا لغو جلسات و یا کوتاه کردن مدت آن‌ها، و موافقت قضات با این درخواست‌ها، عملاً کنترل سرعت محاکمه را در دست داشت و سال گذشته را به سالی بسیار کند در روند دادرسی تبدیل کرد.

نتانیاهو در پرونده موسوم به ۴۰۰۰ با اتهامات متعدد رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت روبروست. علاوه بر این، او در پرونده ۲۰۰۰ به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم است. در پرونده ۱۰۰۰ نیز اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به او نسبت داده شده است.