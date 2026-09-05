نویسنده صهیونیست: اسرائیل سال ۲۰۴۸ را نخواهد دید 

به گزارش خبرگزاری مهر، «دان پری» نویسنده صهیونیست در مقاله ای در روزنامه عبریزبان معاریو نسبت به تهدیدات موجودیتی و فرسایش داخلی رژیم صهیونیستی و فروپاشی احتمالی آن پیش از سال ۲۰۴۸، هشدار داد. دان پری پیشتر سردبیر سابق خبرگزاری آسوشیتدپرس در اروپا، آفریقا و خاورمیانه و نویسنده کتابهایی درباره اسرائیل بوده است.
وی در بخشی از مقاله خود نوشت که اگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی پیروز انتخابات آینده شود، اسرائیل به سمت فاجعهای پیش خواهد رفت که توصیف خطرات آن دشوار است.
پری با اشاره به اینکه «وضعیت از آنچه بسیاری درک میکنند، خطرناکتر است»، افزود که اشغالگری و جنگها به انزوا دامن میزنند، انزوا به اقتصاد و امنیت آسیب میزند و ناهنجاریهای سیاسی و مالی داخلی، اسرائیل را بیش از پیش تضعیف میکند.
وی ۱۲ پیشنهاد برای بررسی و ران موقت بحرانهای موجود در سرزمینهای اشغالی مطرح کرده است که شامل موارد زیر است:
۱. تشکیل کمیته تحقیق برای بررسی فاجعه ۷ اکتبر بدون هیچ ملاحظهای.
۲. موافقت با طرح ترامپ برای غزه
۳. پایان دادن به تروریسم یهودی در کرانه باختری و توقف گسترش شهرکسازیها در خارج از حصار امنیتی.
۴. بازسازی استراتژی منطقهای و دادن فرصتی دوباره به لبنان و سوریه
۵. در رویارویی با ایران، جنگ فرسایشی بیهوده باید ضمن همکاری با آمریکا و متحدانش با یک استراتژی بلندمدت جایگزین شود.
۶. تقویت روابط با مصر و اردن
۷. بهبود مناسبات با کشورهای عربی
۸. اعلام وضعیت اضطراری در راهبرد آموزشی
۹. تغییر کامل در انگیزهها و لغو تدریجی کمکهزینههای کودکان از کودک چهارم به بعد.
۱۰. سربازی اجباری و توجه به اینکه تحصیل در مدارس تلمودی نباید واجدان شرایط را از خدمت نظامی معاف کند. باید قانونی برای خدمت اجباری همگانی تصویب و با احتیاط و به صورت تدریجی اجرا شود.
۱۱. تبدیل النقب و الجلیل» به پروژههای ملی جدید و تغییر ریشهای در اولویتهای اقتصادی.
۱۲. منع متهمان کیفری از تصدی پست نخستوزیری: اصلاح قانون اساسی باید به گونهای باشد که فردی که مانند بنیامین نتانیاهو متهم به فسادهای مالی سنگین است، نتواند نخست وزیر شود.
این نویسنده صهیونیست ابراز داشت که اگر اقدامات مذکور انجام نشود، بعید است اسرائیل تا صدمین سالگرد تأسیس خود در سال ۲۰۴۸ دوام بیاورد.
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